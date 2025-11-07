Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sập cầu Kliếc tại Pờ Tó, đường Trường Sơn Đông tê liệt

(GLO)- Sáng 7-11, lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn, phong tỏa đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa phận xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) do sự cố sập cầu Kliếc.

Theo đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, cầu Kliếc nằm trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn 4 (xã Pờ Tó) bất ngờ bị sập do ảnh hưởng của nước lũ đổ về. Phần đường dẫn lên cầu và một phần mố cầu đã sập với chiều dài khoảng 10 m và bị nước lũ cuốn trôi. Rất may thời điểm này không có phương tiện qua lại.

90a43db040b7cce995a6.jpg
Cầu Kliếc bị sập trong đêm. Ảnh: Văn Cường

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Pờ Tó đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) chốt chặn tại đầu cầu ngăn không cho các phương tiện qua lại.

Được xây dựng từ khoảng 20 năm trước, cầu Kliếc có chiều dài khoảng 60 m là tuyến độc đạo bắc qua suối Kliếc, kết nối xã Pờ Tó và xã Chơ Long nên có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Sự cố này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của người dân tại khu vực huyện Ia Pa cũ đến huyện Kông Chro cũ qua Quốc lộ 19.

