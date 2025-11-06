Chia sẻ nơi trú, hỗ trợ người dân mùa mưa bão

(GLO)-Trước lúc cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí, trở thành điểm tựa an toàn, ấm áp cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn.

Nhà khách Quy Nhơn (thuộc Binh đoàn 15, số 493 đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn) phối hợp với một số đơn vị làm điểm trú an toàn, giúp người dân địa phương an tâm vượt qua mưa bão.

Với tổng số 40 phòng nghỉ, Nhà khách đã chủ động dành 20 phòng phục vụ cán bộ, nhân viên của đơn vị; 20 phòng còn lại phối hợp với UBND phường và Công an phường Quy Nhơn bố trí tạm trú cho người dân trong khu vực nguy hiểm, cùng các lực lượng tham gia ứng cứu, hỗ trợ.

Nhân viên Nhà khách Quy Nhơn dọn dẹp, chuẩn bị phòng để đón người dân vào trú tránh bão. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Nguyễn Thị Hường-Giám đốc Nhà khách Quy Nhơn-cho biết: “Việc Nhà khách đón người dân vào trú tránh bão là thực hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, luôn đặt tính mạng, sự an toàn của nhân dân lên hàng đầu, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân trong mọi tình huống. Chúng tôi xác định đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình, hành động thiết thực góp phần giúp bà con ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn trong thiên tai”.

Nhà khách Quy Nhơn bố trí 20 phòng đón người dân vào trú tránh bão an toàn. Ảnh: ĐVCC

Có quy mô nhỏ hơn, nhưng nhà nghỉ Khang Hy (số 27/1 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quy Nhơn) cũng trở thành điểm tựa cho một số người dân trong vùng chịu ảnh hưởng bão.

Ông Nguyễn Văn Tuấn-chủ nhà nghỉ-cho biết: “Nhà nghỉ có tổng cộng 11 phòng, trong đó 7 phòng khách chưa thuê nên chúng tôi bố trí cho khách đăng ký tạm trú tránh bão. Từ hôm qua đến nay, đã có 6 phòng có người dân đến ở. Hiện vẫn còn 1 phòng trống, chúng tôi luôn sẵn sàng mở cửa đón thêm bà con đến trú ngụ an toàn trong những ngày mưa bão”.

Đây không phải lần đầu nhà nghỉ Khang Hy mở cửa đón người dân tránh bão. Ở những đợt bão trước, ông Tuấn cũng hỗ trợ người dân ở lại vài ngày. Không chỉ dừng lại ở việc bố trí chỗ ở, gia đình ông còn chuẩn bị thêm những phần thực phẩm thiết thực để hỗ trợ bà con.

“Chúng tôi hỗ trợ mì tôm, hành lá, ớt, chả, trứng, nước để bà con có thêm đồ ăn trong thời gian tạm trú. Trong lúc khó khăn, ai có gì giúp nấy, miễn sao mọi người được an toàn”-ông Tuấn chia sẻ.

Cùng hai con nhỏ đến trú tại khách sạn, chị Nguyễn Thị Cẩm (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Nhà tôi nằm gần khu vực ven biển, gió mạnh mà chồng lại đi làm xa chưa về kịp nên mẹ con tôi đến khách sạn để trú tạm. Ở đây được hỗ trợ chu đáo nên tôi và gia đình yên tâm hơn nhiều”.

Người dân đến trú tạm tại khách sạn Minh Minh (phường Quy Nhơn Nam) để đảm bảo an toàn trong thời điểm bão đổ bộ. Ảnh: DNCC

Tương tự, khách sạn Minh Minh (phường Quy Nhơn Nam) cũng bố trí 6/11 phòng đón người dân đến tạm trú. Theo đó, chiều 6-11, lực lượng Công an phường đã phối hợp với dân quân hỗ trợ đưa 4 người dân đến trú tạm tại đây để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Ngôi nhà mái tôn không kiên cố, lại bị dột khi mưa lớn nên gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Hậu (phường Quy Nhơn Nam) cùng 3 con nhỏ được Công an phường hỗ trợ đưa đến khách sạn Minh Minh trú tạm. Chị Hậu chia sẻ: “Mấy hôm nay nghe tin bão lớn nên tôi rất lo lắng. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương và chủ khách sạn đã quan tâm và giúp đỡ để chúng tôi có nơi an toàn tránh bão”.

Trong giai đoạn cơn bão Kalmaegi diễn biến phức tạp, đe dọa gây nhiều thiệt hại, việc các cơ sở kinh doanh chủ động chia sẻ nơi trú chân cho người dân là hành động đáng trân trọng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Sự đùm bọc ấy đang lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng, tiếp thêm sức mạnh và hy vọng, giúp mọi người cùng nhau vượt qua cơn bão lớn Kalmaegi.