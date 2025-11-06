Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chia sẻ nơi trú, hỗ trợ người dân mùa mưa bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Trước lúc cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí, trở thành điểm tựa an toàn, ấm áp cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn. 

Nhà khách Quy Nhơn (thuộc Binh đoàn 15, số 493 đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn) phối hợp với một số đơn vị làm điểm trú an toàn, giúp người dân địa phương an tâm vượt qua mưa bão.

Với tổng số 40 phòng nghỉ, Nhà khách đã chủ động dành 20 phòng phục vụ cán bộ, nhân viên của đơn vị; 20 phòng còn lại phối hợp với UBND phường và Công an phường Quy Nhơn bố trí tạm trú cho người dân trong khu vực nguy hiểm, cùng các lực lượng tham gia ứng cứu, hỗ trợ.

khach-san-don-phong-1.jpg
Nhân viên Nhà khách Quy Nhơn dọn dẹp, chuẩn bị phòng để đón người dân vào trú tránh bão. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Nguyễn Thị Hường-Giám đốc Nhà khách Quy Nhơn-cho biết: “Việc Nhà khách đón người dân vào trú tránh bão là thực hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, luôn đặt tính mạng, sự an toàn của nhân dân lên hàng đầu, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân trong mọi tình huống. Chúng tôi xác định đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình, hành động thiết thực góp phần giúp bà con ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn trong thiên tai”.

khach-san-don-phong-2.jpg
Nhà khách Quy Nhơn bố trí 20 phòng đón người dân vào trú tránh bão an toàn. Ảnh: ĐVCC

Có quy mô nhỏ hơn, nhưng nhà nghỉ Khang Hy (số 27/1 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quy Nhơn) cũng trở thành điểm tựa cho một số người dân trong vùng chịu ảnh hưởng bão.

Ông Nguyễn Văn Tuấn-chủ nhà nghỉ-cho biết: “Nhà nghỉ có tổng cộng 11 phòng, trong đó 7 phòng khách chưa thuê nên chúng tôi bố trí cho khách đăng ký tạm trú tránh bão. Từ hôm qua đến nay, đã có 6 phòng có người dân đến ở. Hiện vẫn còn 1 phòng trống, chúng tôi luôn sẵn sàng mở cửa đón thêm bà con đến trú ngụ an toàn trong những ngày mưa bão”.

Đây không phải lần đầu nhà nghỉ Khang Hy mở cửa đón người dân tránh bão. Ở những đợt bão trước, ông Tuấn cũng hỗ trợ người dân ở lại vài ngày. Không chỉ dừng lại ở việc bố trí chỗ ở, gia đình ông còn chuẩn bị thêm những phần thực phẩm thiết thực để hỗ trợ bà con.

“Chúng tôi hỗ trợ mì tôm, hành lá, ớt, chả, trứng, nước để bà con có thêm đồ ăn trong thời gian tạm trú. Trong lúc khó khăn, ai có gì giúp nấy, miễn sao mọi người được an toàn”-ông Tuấn chia sẻ.

Cùng hai con nhỏ đến trú tại khách sạn, chị Nguyễn Thị Cẩm (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Nhà tôi nằm gần khu vực ven biển, gió mạnh mà chồng lại đi làm xa chưa về kịp nên mẹ con tôi đến khách sạn để trú tạm. Ở đây được hỗ trợ chu đáo nên tôi và gia đình yên tâm hơn nhiều”.

khach-san.jpg
Người dân đến trú tạm tại khách sạn Minh Minh (phường Quy Nhơn Nam) để đảm bảo an toàn trong thời điểm bão đổ bộ. Ảnh: DNCC

Tương tự, khách sạn Minh Minh (phường Quy Nhơn Nam) cũng bố trí 6/11 phòng đón người dân đến tạm trú. Theo đó, chiều 6-11, lực lượng Công an phường đã phối hợp với dân quân hỗ trợ đưa 4 người dân đến trú tạm tại đây để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Ngôi nhà mái tôn không kiên cố, lại bị dột khi mưa lớn nên gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Hậu (phường Quy Nhơn Nam) cùng 3 con nhỏ được Công an phường hỗ trợ đưa đến khách sạn Minh Minh trú tạm. Chị Hậu chia sẻ: “Mấy hôm nay nghe tin bão lớn nên tôi rất lo lắng. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương và chủ khách sạn đã quan tâm và giúp đỡ để chúng tôi có nơi an toàn tránh bão”.

Trong giai đoạn cơn bão Kalmaegi diễn biến phức tạp, đe dọa gây nhiều thiệt hại, việc các cơ sở kinh doanh chủ động chia sẻ nơi trú chân cho người dân là hành động đáng trân trọng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Sự đùm bọc ấy đang lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng, tiếp thêm sức mạnh và hy vọng, giúp mọi người cùng nhau vượt qua cơn bão lớn Kalmaegi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

Xã hội

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

Xã hội

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

Đời sống

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

Xã hội

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

Đời sống

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

Đời sống

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

Đời sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

null