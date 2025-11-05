Người dân Gia Lai chủ động chia sẻ cách ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)-Trước giờ cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, mạng xã hội lan tỏa nhiều kinh nghiệm, biện pháp chống bão thiết thực của dân miền biển. Nhiều cá nhân còn chủ động lập nhóm hỗ trợ, nhằm kịp thời giúp người dân ứng phó với bão.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh về “cách chống bão của mình”, lan tỏa tinh thần chủ động ứng phó trước thiên tai. Bên cạnh những biện pháp truyền thống như dùng bao tải đựng cát để gia cố mái tôn, cố định khu vực dễ bị gió lớn, người dân nhiều địa phương ven biển còn sáng tạo thêm nhiều cách làm khác.

Một trong những giải pháp gây chú ý là bơm đầy nước vào các túi ni lông lớn rồi đặt lên mái nhà để tăng trọng lượng, giúp hạn chế mái tôn bị gió thổi bay. Cách làm này đơn giản, ít tốn kém nhưng hiệu quả, tận dụng được vật liệu sẵn có nên được áp dụng khá phổ biến.

Theo anh Dương Quốc Lâm (phường Quy Nhơn), cách làm này khá đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Những túi ni lông dày, kích thước lớn được đổ đầy nước rồi đặt rải đều lên các vị trí trọng yếu của mái tôn. Trọng lượng của nước giúp tạo áp lực xuống phần mái, khiến các tấm tôn bám chặt hơn vào khung nhà, hạn chế nguy cơ bị tốc mái khi gió giật mạnh.

“Sau bão, những túi nước này còn có thể tận dụng làm nước sinh hoạt, nếu khu vực bị ngập lụt hoặc mất nước”-anh Quốc Lâm chia sẻ.

Nhiều hộ dân còn chọn cách bơm nước vào các thùng xốp rồi đặt lên mái nhà như một biện pháp gia cố tạm thời. Đây được xem là một biến tấu sáng tạo, tận dụng vật liệu sẵn có tại nhiều vùng nông thôn, ven biển, tương tự như cách dằn mái tôn bằng túi nước.

Cách làm này nhẹ nhàng hơn những cách “cổ điển” rất nhiều, vì chủ nhà chỉ cần đặt thùng xốp lên mái nhà rồi bơm nước vào, không phải khiêng vác nặng nhọc.

Người dân ở phường Hoài Nhơn bơm nước vào các thùng xốp, đặt trên mái tôn để gia cố, tăng sức nặng giúp mái nhà vững hơn trước gió bão. Ảnh: Xong Nguyễn

Ngoài việc gia cố nhà cửa, nhiều người còn học hỏi kinh nghiệm ứng phó qua mạng xã hội. Điều này thực sự hữu ích với những người chưa từng “đối mặt” với bão lớn, trong đó có những hộ dân từ khu vực phía Tây Gia Lai mới chuyển xuống sinh sống ở vùng ven biển phía Đông.

Nhằm hỗ trợ người dân duy trì liên lạc trong thời điểm bão lũ, Viettel đã và đang mở rộng các điểm sạc pin miễn phí. Tất cả cửa hàng giao dịch của Viettel đều mở cửa phục vụ người dân sạc pin điện thoại với đầy đủ thiết bị. Ngoài ra, Viettel còn triển khai thêm nhiều điểm sạc lưu động tại các khu vực dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ mà không phải di chuyển xa.

Chị Nguyễn Mỹ Ngọc (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Trên mạng, mọi người chia sẻ và nhắc nhau nhiều về những việc cần làm để phòng chống bão, rất hữu ích. Thấy ai cũng nói về việc sẽ bị mất điện nên tôi cũng chủ động mua pin sạc dự phòng, bình tích điện để yên tâm hơn khi bão đến. Tôi còn mua xô loại lớn để chứa nước sinh hoạt, vì sau bão, lũ thường bị cúp điện, cúp nước”.

Không chỉ dừng lại ở chia sẻ kinh nghiệm, một số cá nhân còn chủ động hành động thực tế để hỗ trợ cộng đồng. Anh Lê Trần Hoàng Quốc (phường Bồng Sơn) cùng các thành viên trong gia đình đã thành lập Tổ cấp cứu 115 Ngọc Tư. Tổ cấp cứu gồm 10 người (trong đó có 1 điều dưỡng), 3 xe cứu thương và 4 ô tô 7 chỗ, sẵn sàng hỗ trợ người dân tại phường Bồng Sơn và lân cận.

Tổ cấp cứu 115 Ngọc Tư sẵn sàng, kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp. Ảnh: NVCC

Anh Hoàng Quốc chia sẻ: “Các thành viên trong tổ còn chuẩn bị áo phao, bộ đàm và thiết bị y tế cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp. Mùa bão đến, nguy cơ tai nạn và nhiều sự cố bất ngờ có thể xảy ra, nên tôi cùng gia đình chỉ mong góp một phần nhỏ để bà con vượt qua bão lũ một cách an toàn và nhẹ nhàng hơn”.

Trên mạng xã hội, nhiều người tích cực chia sẻ hình ảnh hướng dẫn kinh nghiệm ứng phó bão, từ cách chống ngập nước cho xe ô tô, gia cố mái tôn, cửa sổ đến trữ lương thực, nước uống và vật dụng thiết yếu. Nhiều nội dung sáng tạo như cách dán keo chằng chống nhà cửa, chế nến khẩn cấp hay làm thuyền bè bằng ống PVC đang được lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức chủ động bảo vệ an toàn cho gia đình trước bão lớn.

Người dân dùng dán bảo vệ kính và bắn keo cố định cửa sổ để tăng khả năng chịu gió, hạn chế nguy cơ vỡ kính khi bão đổ bộ. Ảnh: H.V