Công an TP. Hà Nội hỗ trợ 1,2 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn công tác của Công an TP. Hà Nội do Đại tá Trần Quyết Thắng - Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP. Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Cùng tham gia đoàn công tác có bà Ninh Thị Lan Phương - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Đại diện Công an TP. Hà Nội và SHB trao 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: N.K

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trao 1,2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Trong đó, 200 triệu đồng được dành để động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai; 1 tỷ đồng còn lại hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 20 hộ dân (50 triệu đồng/hộ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 13 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Các hộ dân này đều đang được Công an tỉnh Gia Lai chủ trì hỗ trợ xây dựng nhà trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”.

Đại tá Trần Quyết Thắng cho biết, việc trực tiếp thăm hỏi, trao hỗ trợ đến các hộ dân thể hiện trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an Thủ đô đối với đồng chí, đồng đội và nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

Trưởng đoàn công tác Công an TP. Hà Nội cũng mong muốn nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ góp phần giúp bà con sớm an cư, ổn định cuộc sống, vững tin vươn lên sau bão lũ; qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Công an TP. Hà Nội và Công an tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác trao 50 triệu đồng cho gia đình bà Huỳnh Thị Tho (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) để xây dựng lại nhà ở. Ảnh: N.K

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Công an TP. Hà Nội và SHB.

Đại tá Ngô Cự Vinh khẳng định, Công an tỉnh Gia Lai sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân theo “Chiến dịch Quang Trung”; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, an lành.