Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Công an TP. Hà Nội hỗ trợ 1,2 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHỸ KHANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn công tác của Công an TP. Hà Nội do Đại tá Trần Quyết Thắng - Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP. Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Cùng tham gia đoàn công tác có bà Ninh Thị Lan Phương - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

dai-diencong-an-tp-ha-noi-va-shb-trao-so-tien-12-ty-dong-ho-tro-tinh-gia-lai-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-9149-8613.jpg
Đại diện Công an TP. Hà Nội và SHB trao 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: N.K

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trao 1,2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Trong đó, 200 triệu đồng được dành để động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai; 1 tỷ đồng còn lại hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 20 hộ dân (50 triệu đồng/hộ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 13 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Các hộ dân này đều đang được Công an tỉnh Gia Lai chủ trì hỗ trợ xây dựng nhà trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”.

Đại tá Trần Quyết Thắng cho biết, việc trực tiếp thăm hỏi, trao hỗ trợ đến các hộ dân thể hiện trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an Thủ đô đối với đồng chí, đồng đội và nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

Trưởng đoàn công tác Công an TP. Hà Nội cũng mong muốn nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ góp phần giúp bà con sớm an cư, ổn định cuộc sống, vững tin vươn lên sau bão lũ; qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Công an TP. Hà Nội và Công an tỉnh Gia Lai.

img-0564.jpg
Đoàn công tác trao 50 triệu đồng cho gia đình bà Huỳnh Thị Tho (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) để xây dựng lại nhà ở. Ảnh: N.K

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Công an TP. Hà Nội và SHB.

Đại tá Ngô Cự Vinh khẳng định, Công an tỉnh Gia Lai sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân theo “Chiến dịch Quang Trung”; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, an lành.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lụt năm 2025 thông qua mô hình "Siêu thị 0 đồng" đầy nhân văn.

“Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ người dân Gia Lai sau thiên tai

(GLO)- Sáng 27-12, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Trao quà hỗ trợ người dân và học sinh 2 xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông, trị giá hơn 843 triệu đồng

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

Từ thiện

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

Thắp sáng hy vọng từ Chư Prông

Thắp sáng hy vọng từ Chư Prông

Từ thiện

(GLO)- Suốt 13 năm qua, nhóm từ thiện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm để có các hình thức hỗ trợ đa dạng cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn trao tặng quà cho các em học sinh và kinh phí hỗ trợ nhà trường mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Ảnh: Vũ Chi

Tặng quà học sinh và hộ nghèo xã Ia Tul

Xã hội

(GLO)- Sáng 10-12, Thanh tra Công an tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh; Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, chính quyền địa phương tặng quà cho học sinh và hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Tul.

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

Xã hội

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

null