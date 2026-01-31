Khởi công xây dựng 2 bếp ăn bán trú tại xã Ia Hrú và xã Ia Ko

(GLO)- Ngày 30-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công xây dựng bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Hoa Mai (xã Ia Hrú) và Trường Mầm non Măng Non (xã Ia Ko).

Tham dự lễ khởi công có ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai; ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo giáo viên, học sinh.

Hai công trình thuộc Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ xây dựng, được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình dân dụng cấp IV. Thời gian thi công dự kiến là 45 ngày.

Các đại biểu khởi công xây dựng bếp ăn bán trú cho Trường Mầm non Măng Non. Ảnh: Chu Hằng

Tổng kinh phí xây dựng 2 công trình là 600 triệu đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tài trợ; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Hưng Phát hỗ trợ thiết kế, lập dự toán; Công ty TNHH một thành viên Hoàn Toàn Phát đảm nhận thi công. Theo thiết kế, bếp ăn bán trú Trường Mầm non Hoa Mai có diện tích 70 m2, bếp ăn bán trú Trường Mầm non Măng Non có diện tích 143 m2.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao bảng tượng trưng tặng 413 suất quà cho các em học sinh Trường Mầm non Hoa Mai. Ảnh: Chu Hằng

Tại lễ khởi công, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 764 suất quà (mỗi suất trị giá 150.000 đồng) cho các em học sinh.