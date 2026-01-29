Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tặng quà Tết cho hội viên cựu chiến binh và hộ nghèo, gia đình chính sách

XUÂN ĐỊNH
ÁNH NGUYỆT
(GLO)- Sáng 29-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao tặng quà Tết cho 100 gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Đề Gi.

Theo đó, mỗi hội viên được nhận 1 suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Tổng kinh phí quà tặng là 50 triệu đồng.

tang-qua.jpg
Đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Định

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Hội CCB tỉnh mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các tổ an ninh tự quản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tết vì người nghèo” do Hội CCB tỉnh triển khai thường niên; thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, góp phần chăm lo đời sống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về.

* Cùng ngày, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hoài Nhơn phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông tổ chức chương trình an sinh xã hội - Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn.

92.jpg
Lãnh đạo Agribank Hoài Nhơn trao tiền cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Đông đã đến thăm và trao 2 triệu đồng do Câu lạc bộ Nữ Lại Giang vận động hỗ trợ thêm cho hộ bà Huỳnh Thị Tình là vợ ngư dân Hà Quốc Phong - thuyền viên bị mất tích cùng với tàu cá BĐ-97258-TS hồi tháng 9-2025.

