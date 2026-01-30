Phường Hoài Nhơn Bắc nhận nuôi dưỡng 3 phụ nữ đơn thân cao tuổi

(GLO)- Thực hiện Chương trình của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tháng 1-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai Chương trình nhận nuôi dưỡng 3 phụ nữ đơn thân cao tuổi trên địa bàn phường.

Bà Trần Thị Chín (ngồi) được cán bộ Hội và khu phố An Hội thăm hỏi, hỗ trợ tiền nuôi dưỡng. Ảnh: Đ.Y

Sau 1 tháng phát động, chương trình đã hỗ trợ 3 phụ nữ đơn thân cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gồm: bà La Thị Chừ (SN 1950, khu phố Tân Thành), bà Trần Thị Chín (SN 1945, khu phố An Hội) và bà Phạm Thị Bảy (SN 1947, khu phố Bình Đê) cùng phường Hoài Nhơn Bắc với mức hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện do hội viên phụ nữ trên địa bàn phường tự nguyện đóng góp.

Thông qua chương trình, không chỉ góp phần hỗ trợ về vật chất, hoạt động còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kịp thời động viên tinh thần, giúp các bà, các cô vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Phạm Thị Bảy (thứ 4 từ phải qua) được cán bộ Hội thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ. Ảnh: Đ.Y

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.