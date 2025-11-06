Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

DƯƠNG LINH
(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Theo Bí thư Đoàn phường Phạm Thị Bích Qui, “Chuyến xe 0 đồng” là mô hình do Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc thực hiện. Nhóm trực xe có gần 10 người, linh hoạt thay phiên nhau để hỗ trợ tối đa cho người dân.

chuyen-xe-0-dong-hoai-nhon-bac-3.jpg
“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: ĐVCC

Từ chiều 5-11, “Chuyến xe 0 đồng” đã bắt đầu hỗ trợ người dân cố nhà cửa, chèn chống mái tôn, hiên nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người cao tuổi neo đơn.

Đến sáng 6-11, Đoàn phường đã hỗ trợ hơn 40 trường hợp và 2 điểm trường, tập trung chằng chống, chặt tỉa cây cối, kê bao cát và vận chuyển các vật dụng phục vụ cho việc gia cố nhà cửa, hạn chế nguy cơ tốc mái.

chuyen-xe-0-dong-hoai-nhon-bac-4.jpg
Các thành viên của Đội hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh việc đưa đón người dân, mô hình còn đảm nhận chở các trường hợp cấp cứu, tai nạn đến trạm y tế gần nhất. Trong tổ có các thành viên được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, đảm bảo xử lý kịp thời khi có tình huống khẩn.

chuyen-xe-0-dong-hoai-nhon-bac-2.jpg
Các thành viên của Đội hỗ trợ đưa người lớn tuổi đến điểm sơ tán tập trung của phường. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động “Chuyến xe 0 đồng” sẽ được duy trì xuyên suốt trước, trong và sau bão, cho đến khi đời sống người dân trên địa bàn ổn định trở lại.

Người dân cần hỗ trợ, có thể liên hệ qua các số điện thoại sau:

  • Chị Phạm Thị Bích Qui-Bí thư Đoàn phường, Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ của phường: 0354 385 966
  • Anh Nguyễn Thành Bửu-thành viên đội: 096 9685 329
