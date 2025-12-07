Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030:

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

DƯƠNG LINH
(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Triển khai đồng bộ

Giai đoạn 2022-2025, Đoàn thanh niên các cấp đã triển khai hiệu quả mô hình “Ngày thứ bảy chuyển đổi số”. Toàn tỉnh tổ chức được 210 hoạt động, thu hút hơn 53.870 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; trong đó tập trung hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, cài đặt VNeID, sử dụng chữ ký số, thanh toán không tiền mặt...

tinh-doan-gia-lai-ra-quan-chuyen-doi-so-3-7717.jpg
Đoàn phường Pleiku triển khai đội hình xe tuyên truyền lưu động tại Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2022-2027” đã tạo nền tảng quan trọng để lực lượng trẻ tích cực tham gia vào tiến trình số hóa tại địa phương.

Toàn tỉnh hiện duy trì 145 Tổ công nghệ số thanh niên với 2.251 thành viên; 58 đội hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến với 748 đoàn viên, thanh niên thường xuyên hoạt động.

Riêng giai đoạn 2022-2025, lực lượng này đã hỗ trợ 292.000 công dân đăng ký chữ ký số, 341.000 tài khoản thanh toán điện tử, 228.000 lượt kích hoạt VNeID, xử lý 101.000 hồ sơ dịch vụ công.

Công tác phổ cập kỹ năng số tiếp tục được mở rộng với 12 lớp “Bình dân học vụ số” cho gần 2.500 người dân, 43 lớp “Bình dân AI vụ” cho hơn 10.500 thanh niên, giúp cộng đồng tiếp cận kiến thức công nghệ theo cách đơn giản, trực quan.

phong-van-pho-bi-thu-tinh-doan-ve-tinh-nguyen-he-4.jpg
Đoàn phường Quy Nhơn Nam ra quân, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: D.L

Cùng với đó, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong thanh niên được đẩy mạnh. Một số mô hình chuyển đổi số được triển khai hiệu quả như: xây dựng các khu/điểm “Chợ không dùng tiền mặt”, “Tổ dân phố điện tử”, số hóa địa chỉ đỏ…

Anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Giai đoạn 2022-2025, các cấp bộ Đoàn đã chủ động đổi mới cách làm, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong ứng dụng công nghệ và triển khai các mô hình chuyển đổi số phù hợp với thực tế ở địa phương.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục định hướng, tạo môi trường để tuổi trẻ toàn tỉnh đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế-xã hội địa phương”.

chuyen-doi-so-2025-14-850.jpg
Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tập huấn công tác chuyển đổi số và kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo cho học sinh tại Trường THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước). Ảnh: D.L

Sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở

Từ định hướng chung của tỉnh, các cơ sở đoàn đã linh hoạt áp dụng nhiều cách làm khác nhau, phù hợp với đặc thù địa phương nhưng đều hướng đến hiệu quả và lợi ích của người dân.

Đoàn phường Pleiku là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả mô hình hỗ trợ chuyển đổi số. Đoàn phường đang triển khai các đội hình thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số với 35 thành viên, chia thành 5 tổ. Trong đó, 1 tổ trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường để hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục; 4 tổ còn lại hoạt động lưu động tại khu dân cư (2 tổ phối hợp Công an phường cài đặt VNeID, làm sạch dữ liệu; 2 tổ hướng dẫn sử dụng các ứng dụng thương mại điện tử).

chuyen-doi-so-2025-13.jpg
Đoàn phường Pleiku hỗ trợ tiểu thương chợ Phù Đổng làm mã QR, thực hiện mô hình “Khu chợ không sử dụng tiền mặt”. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, từ năm 2024, Đoàn phường đã phối hợp triển khai mô hình “Khu chợ không sử dụng tiền mặt” tại chợ Hoa Lư và chợ Phù Đổng, phối hợp với BIDV-Chi nhánh Gia Lai tạo mã QR và hướng dẫn tiểu thương sử dụng các phương thức thanh toán điện tử.

Anh Võ Hoàng Minh-Bí thư Đoàn phường Pleiku chia sẻ: “Thời gian tới, 2 đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan Thuế hỗ trợ tiểu thương khai báo thuế trực tuyến. Khi thực hiện, lực lượng sẽ chia thành các tổ nhỏ gồm 3 người là đại diện ngân hàng; đoàn viên, thanh niên và cán bộ thuế.

Trước khi xuống cơ sở, cán bộ Thuế sẽ tập huấn để đoàn viên nắm quy trình, bảo đảm việc hỗ trợ tiểu thương diễn ra đúng, đủ và thuận tiện nhất”.

Tại xã Tuy Phước Bắc, chuyển đổi số được gắn chặt với an sinh xã hội và nhu cầu của người yếu thế. Đoàn xã đã thành lập đội hình “Đồng hành số-Hành động vì người cao tuổi”-nơi các đoàn viên có kỹ năng công nghệ trực tiếp hỗ trợ người cao tuổi lập và nộp hồ sơ trực tuyến theo đúng khẩu hiệu “Trợ thủ số-Kết nối thế hệ-Sẻ chia yêu thương”.

Để giảm tải cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuy Phước Bắc, đơn vị xây dựng thêm điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại trụ sở Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc, giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển và tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Ngoài ra, lực lượng đoàn viên còn đến nhà hỗ trợ người khuyết tật thực hiện các thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

chuyen-doi-so-2025-12.jpg
Đoàn xã Tuy Phước Bắc đến nhà hỗ trợ người khuyết tật thực hiện các thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: ĐVCC

Anh Nguyễn Trung Tín-Phó Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc thông tin: “Chúng tôi ưu tiên giúp đỡ những nhóm dễ bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa. Hiệu quả rõ nhất là người dân cảm thấy yên tâm hơn khi được hướng dẫn, dù ở ngay điểm tiếp nhận hay tại chính ngôi nhà của họ”.

Ở lĩnh vực đặc thù, Đoàn Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch lại phát huy vai trò của chuyển đổi số trong quảng bá du lịch. Giai đoạn 2022-2025, đơn vị đã số hóa, tạo mã QR thuyết minh đối với 20 di tích, điểm du lịch đặt tại các di tích, điểm du lịch; hoàn thành hơn 40 video thuyết minh ảo tại các điểm du lịch, làng nghề, di tích lịch sử sử dụng công nghệ AI; phối hợp triển khai “Bản đồ số Võ cổ truyền Bình Định”, tập huấn kỹ năng livestream, hướng dẫn kết nối sản phẩm nông sản, ẩm thực lên các sàn thương mại điện tử…

chuyen-doi-so-2025-1.jpg
Đoàn Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch livestream bán hàng nông sản cùng người dân xã Ia Hiao. Ảnh: ĐVCC

Anh Phạm Hữu Phước-Bí thư Đoàn Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chia sẻ: “Chuyển đổi số không chỉ nằm ở thủ tục hành chính mà hiện diện trong nhiều mặt của đời sống. Tận dụng lợi thế chuyên môn, Đoàn Sở đã áp dụng số hóa vào xây dựng bản đồ số, thiết kế sản phẩm truyền thông, quảng bá du lịch và đặc sản địa phương.

Chúng tôi mong rằng, mỗi hoạt động đều giúp du khách trải nghiệm thuận tiện hơn và hỗ trợ người dân quảng bá sản phẩm hiệu quả”.

Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch livestream bán hàng nông sản cùng người dân xã Ia Hiao.

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số: Mỗi đơn vị, một cách làm mới

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10-10), các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực; không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về công nghệ mà còn giúp người trẻ, người dân tiếp cận chuyển đổi số một cách gần gũi, dễ ứng dụng.

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Giữa những nếp nhà sàn, những con đường đất nắng bụi, mưa bùn, luôn có những bàn tay lặng lẽ đang nâng đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đó là các tổ chức, nhà hảo tâm, người thầy cùng chung sức chăm lo, để những mầm xanh vươn lên cùng ước mơ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Chuyển động trẻ

(GLO)- Những trận mưa lớn khiến phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. Khi ấy, một số bạn trẻ, tổ chức đoàn nhanh chóng tỏa đi khắp nơi, người đưa quà, người chuẩn bị suất ăn, người xắn tay dọn bùn đất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tất cả đều trách nhiệm, hết mình vì việc chung.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người dân xã Phù Mỹ Bắc bị ảnh hưởng bão số 13.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi), ngày 12-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà, hỗ trợ người dân tại xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.