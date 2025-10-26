Đoàn phường Pleiku xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 25-10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Liễu; cùng lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ phường Pleiku và 120 đại biểu đại diện cho 5.130 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của phường.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: M.C

Giai đoạn 2022-2025, Đoàn phường Pleiku đã triển khai hiệu quả các phong trào hành động như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành cùng thanh niên.

Đoàn phường Pleiku đã thực hiện 239 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá làm lợi 10,3 tỷ đồng; tổ chức 67 hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, 45 đợt tập huấn tham quan mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi...

Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Đoàn tổ chức 173 hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thu hút gần 14.000 hội viên, thanh niên tham gia; số hóa 5 khu di tích lịch sử và địa chỉ đỏ, 23 tổ dân phố và 16 khu dân cư điện tử; 7 khu chợ, khu dân cư thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đạt kết quả nổi bật với 13.016 ý tưởng. Trong đó, 147 đề tài tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường; 88 đề tài tham gia thi cấp tỉnh, khu vực; 13 đề tài tham gia thi cấp quốc gia đạt 10 giải quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: M.C

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Bản lĩnh-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Đoàn; 80% đoàn viên, thanh niên tham gia học tập trực tuyến qua nền tảng số.

Hằng năm, mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 1 hoạt động hoặc mô hình ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; ít nhất 85% đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn phường thực hiện ít nhất 5 công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp-thông minh; 100% thanh niên trên địa bàn phường được trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

90% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; có ít nhất 10 hoạt động hỗ trợ cho thanh thiếu nhi thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, hỗ trợ giúp đỡ ít nhất 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: M.C

Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường Pleiku khóa I; danh sách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn phường gồm 27 đồng chí; đồng chí Võ Hoàng Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường.