Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Gia Lai: Gần 4.000 học sinh lớp 12 tham gia chương trình hướng nghiệp “Định vị bản thân”

MINH NHẬT
(GLO)- Ngày 23 và 24-10, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hướng nghiệp “Định vị bản thân” cho gần 4.000 học sinh lớp 12 tại 6 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

dai-dien-cac-don-vi-tang-hoc-bong-cho-cac-hoc-sinh-vuot-kho-hoc-gioi.jpg
Đại diện các đơn vị tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Xuân Hậu

Đồng hành cùng chương trình hướng nghiệp còn có đại diện của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế tài chính TP. Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, thầy Trương Chấn Sang-Ủy viên Ban Văn hóa sinh viên (Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP. Hồ Chí Minh) đã cung cấp cho các em học sinh nhiều thông tin về: những sai lầm cần tránh khi lựa chọn ngành nghề; những trở ngại trong thời kỳ hội nhập; làm thế nào để trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Đồng thời, đại diện Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế tài chính TP. Hồ Chí Minh đã trao đổi với học sinh về xu hướng ngành nghề trong năm 2026; những thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng…

thay-truong-chan-sang-chia-se-dinh-huong-cho-hoc-sinh-lop-12.jpg
Thầy Trương Chấn Sang-Ủy viên Ban Văn hóa sinh viên (Hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP. Hồ Chí Minh) phát biểu định hướng về việc chọn ngành, nghề cho học sinh THPT. Ảnh: Xuân Hậu

Trong khuôn khổ chương trình hướng nghiệp, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế tài chính TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 120 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các học sinh vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện của 6 trường THPT: Hoàng Hoa Thám, Pleiku, Nguyễn Chí Thanh, Lê Lợi, THPT số 2 Phan Bội Châu và THPT số 2 Nguyễn Bình Khiêm.

ban-to-chuc-tang-goc-hoc-tap-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-va-thcs-le-van-tam.jpg
Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP. Hồ Chí Minh tặng 15 góc học tập cho các đội viên Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám. Ảnh: Xuân Hậu

Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP. Hồ Chí Minh trao tặng 15 góc học tập cho các đội viên chăm ngoan, học tốt của Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku).

