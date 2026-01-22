Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Công an xã tham gia trực tiếp vào công tác Ðoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHAN LÀI PHAN LÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Việc bố trí cán bộ, chiến sĩ công an chính quy kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Ðoàn xã, phường đang được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai.

Không chỉ góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ðoàn ở cơ sở, việc làm này còn tạo cầu nối vững chắc giữa lực lượng công an với đoàn viên, thanh niên.

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và tổ chức Đoàn trong công tác thanh niên, gắn với nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, thành lập Chi đoàn Công an cấp xã, phường và giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã, phường là chủ trương lớn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công an.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh đoàn - cho biết: Tháng 8-2025, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã ban hành công văn đề nghị ban thường vụ Đoàn các xã, phường căn cứ Điều lệ Đoàn, quy định của Trung ương Đoàn để tham mưu ban thường vụ đảng ủy các xã, phường về việc bố trí nhân sự là Công an cấp xã tham gia đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên cấp xã.

Theo các đơn vị báo cáo về Tỉnh đoàn, tính đến ngày 13-1, toàn tỉnh có 77 Đoàn xã, phường kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đoàn xã, phường là Công an chính quy.

thanh-nien-1.jpg
Thượng úy Phan Văn Phúc (hàng trước, thứ 2 từ trái sang) tham gia hoạt động tặng quà cho người dân. Ảnh: NVCC

Tại xã Hra, Thượng úy Phan Văn Phúc - Bí thư Chi đoàn Công an xã kiêm Phó Bí thư Đoàn xã được ĐVTN quý mến bởi sự nhiệt tình, gần gũi với cơ sở.

Anh Phúc nhận nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn Công an xã từ ngày 1-7-2025 và Phó Bí thư Đoàn xã Hra từ tháng 10-2025 đến nay. “Để phong trào Đoàn triển khai hiệu quả, cán bộ Đoàn phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Khi tạo được niềm tin, công tác tuyên truyền sẽ thuận lợi hơn” - anh Phúc chia sẻ.

Từ thực tiễn nắm bắt địa bàn, nhiều nội dung tuyên truyền thiết thực được anh Phúc cùng Đoàn xã triển khai đến ĐVTN như: phòng - chống ma túy; bảo đảm trật tự, ATGT; không tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế… đoàn viên, thanh niên mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, được định hướng kịp thời, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh niên, thiếu niên.

Anh Phúc cùng Đoàn xã, Chi đoàn Công an xã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu dân sinh như: thắp sáng đường làng Kret Krot; xây dựng tuyến đường ống dẫn nước, hỗ trợ bồn chứa nước cho người dân làng Kdung; tham gia khắc phục hậu quả bão số 13.

Tháng 1-2026, công trình “Tuyến đường cho em” dài 200 m tại Trường Tiểu học số 1 Hra tiếp tục được triển khai, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Chị Lê Thu Hà - Bí thư Đoàn xã Hra - cho hay: “Anh Phúc luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình thanh niên. Anh đã tham mưu Ban Chấp hành Đoàn xã triển khai một số phong trào Đoàn sôi nổi, thiết thực; hiệu quả tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành nghiêm quy định pháp luật được nâng lên rõ rệt…”.

thanh-nien-2.jpg
Trung úy Nguyễn Khánh Toàn - Phó Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam chia sẻ kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh. Ảnh: P.L

Tại phường Quy Nhơn Nam, Trung úy Nguyễn Khánh Toàn - Bí thư Chi đoàn Công an phường kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn phường cũng có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi.

Như gần đây nhất, sáng 12-1, anh Toàn đã tham gia buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật, nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, cách nhận diện chiêu trò, bảo vệ thông tin cá nhân, tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật cho 250 học sinh Trường THCS Ghềnh Ráng.

Em Lê Phan Ngọc Huy (lớp 9A2, Trường THCS Ghềnh Ráng) cho biết: “Những thông tin anh Toàn cung cấp giúp em nâng cao kiến thức, biết cách tự bảo vệ mình và không bị lừa đảo trên mạng xã hội”.

Anh Toàn chia sẻ: “Thời gian đảm nhận nhiệm vụ chưa dài nên tôi luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện, trau dồi thêm kỹ năng công tác Đoàn. Hy vọng, với sự nỗ lực của bản thân, sự quyết tâm của tập thể, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại phường sẽ ngày càng hiệu quả”.

“Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn căn cứ tình hình thực tế, rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn là Công an chính quy.

Qua đó, phát huy hiệu quả vai trò của Phó Bí thư Đoàn xã, phường là Công an chính quy trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương” - Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp thông tin.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên thanh niên và người dân phường Bồng Sơn triển khai lắp đặt Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố Lại Khánh Nam vào ngày 15-1.

Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026, ngày 15-1, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Lại Khánh Nam.

Đoàn phường Quy Nhơn kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

Emagazine

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.