Công an xã tham gia trực tiếp vào công tác Ðoàn

(GLO)- Việc bố trí cán bộ, chiến sĩ công an chính quy kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Ðoàn xã, phường đang được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai.

Không chỉ góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ðoàn ở cơ sở, việc làm này còn tạo cầu nối vững chắc giữa lực lượng công an với đoàn viên, thanh niên.

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và tổ chức Đoàn trong công tác thanh niên, gắn với nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, thành lập Chi đoàn Công an cấp xã, phường và giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã, phường là chủ trương lớn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công an.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh đoàn - cho biết: Tháng 8-2025, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã ban hành công văn đề nghị ban thường vụ Đoàn các xã, phường căn cứ Điều lệ Đoàn, quy định của Trung ương Đoàn để tham mưu ban thường vụ đảng ủy các xã, phường về việc bố trí nhân sự là Công an cấp xã tham gia đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên cấp xã.

Theo các đơn vị báo cáo về Tỉnh đoàn, tính đến ngày 13-1, toàn tỉnh có 77 Đoàn xã, phường kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đoàn xã, phường là Công an chính quy.

Thượng úy Phan Văn Phúc (hàng trước, thứ 2 từ trái sang) tham gia hoạt động tặng quà cho người dân. Ảnh: NVCC

Tại xã Hra, Thượng úy Phan Văn Phúc - Bí thư Chi đoàn Công an xã kiêm Phó Bí thư Đoàn xã được ĐVTN quý mến bởi sự nhiệt tình, gần gũi với cơ sở.

Anh Phúc nhận nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn Công an xã từ ngày 1-7-2025 và Phó Bí thư Đoàn xã Hra từ tháng 10-2025 đến nay. “Để phong trào Đoàn triển khai hiệu quả, cán bộ Đoàn phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Khi tạo được niềm tin, công tác tuyên truyền sẽ thuận lợi hơn” - anh Phúc chia sẻ.

Từ thực tiễn nắm bắt địa bàn, nhiều nội dung tuyên truyền thiết thực được anh Phúc cùng Đoàn xã triển khai đến ĐVTN như: phòng - chống ma túy; bảo đảm trật tự, ATGT; không tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế… đoàn viên, thanh niên mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, được định hướng kịp thời, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh niên, thiếu niên.

Anh Phúc cùng Đoàn xã, Chi đoàn Công an xã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu dân sinh như: thắp sáng đường làng Kret Krot; xây dựng tuyến đường ống dẫn nước, hỗ trợ bồn chứa nước cho người dân làng Kdung; tham gia khắc phục hậu quả bão số 13.

Tháng 1-2026, công trình “Tuyến đường cho em” dài 200 m tại Trường Tiểu học số 1 Hra tiếp tục được triển khai, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Chị Lê Thu Hà - Bí thư Đoàn xã Hra - cho hay: “Anh Phúc luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình thanh niên. Anh đã tham mưu Ban Chấp hành Đoàn xã triển khai một số phong trào Đoàn sôi nổi, thiết thực; hiệu quả tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành nghiêm quy định pháp luật được nâng lên rõ rệt…”.

Trung úy Nguyễn Khánh Toàn - Phó Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam chia sẻ kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh. Ảnh: P.L

Tại phường Quy Nhơn Nam, Trung úy Nguyễn Khánh Toàn - Bí thư Chi đoàn Công an phường kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn phường cũng có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi.

Như gần đây nhất, sáng 12-1, anh Toàn đã tham gia buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật, nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, cách nhận diện chiêu trò, bảo vệ thông tin cá nhân, tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật cho 250 học sinh Trường THCS Ghềnh Ráng.

Em Lê Phan Ngọc Huy (lớp 9A2, Trường THCS Ghềnh Ráng) cho biết: “Những thông tin anh Toàn cung cấp giúp em nâng cao kiến thức, biết cách tự bảo vệ mình và không bị lừa đảo trên mạng xã hội”.

Anh Toàn chia sẻ: “Thời gian đảm nhận nhiệm vụ chưa dài nên tôi luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện, trau dồi thêm kỹ năng công tác Đoàn. Hy vọng, với sự nỗ lực của bản thân, sự quyết tâm của tập thể, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại phường sẽ ngày càng hiệu quả”.

“Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn căn cứ tình hình thực tế, rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn là Công an chính quy.

Qua đó, phát huy hiệu quả vai trò của Phó Bí thư Đoàn xã, phường là Công an chính quy trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương” - Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp thông tin.