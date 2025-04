Những cán bộ Đoàn mang sắc phục Công an

Đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Những buổi sinh hoạt của Chi Đoàn làng Ring Rai (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) thời gian gần đây luôn sôi nổi. Qua sự tuyên truyền của Thượng úy Phan Giang Sơn-Công an chính quy kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn xã Hà Bầu, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hiểu rõ về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phòng-chống sử dụng vật liệu nổ trái phép; kỹ năng phòng tránh đuối nước; cách sử dụng mạng xã hội văn minh; xử lý và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng…

Thượng úy Phan Giang Sơn (thứ 2 từ phải sang)-Phó Bí thư Đoàn xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) trò chuyện cùng đoàn viên, thanh niên làng Ringrai. Ảnh: P.L

Công tác ở xã Hà Bầu hơn 5 năm, anh Sơn hiểu rõ tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nhất là tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Từ thực tế đó, anh phối hợp cùng BCH Đoàn xã đến từng gia đình thanh-thiếu niên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và có cách tuyên truyền, vận động phù hợp. Anh tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn xã tổ chức; giao lưu bóng đá, bóng chuyền cùng ĐVTN các chi đoàn để tạo sự gắn kết. Anh Yăng (làng Ring Rai) chia sẻ: “Lúc đầu, tôi ngại giao tiếp vì anh Sơn là Công an. Song, qua những hoạt động chung, tôi thấy anh Sơn luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Những kiến thức pháp luật được anh tuyên truyền một cách chi tiết, dễ hiểu”.

Trong khi đó, Thượng úy Phan Giang Sơn cho hay: “Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được giới thiệu đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đoàn xã. Tôi luôn nỗ lực để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn, vừa đảm bảo công tác chuyên môn ở đơn vị. Công tác Đoàn giúp tôi có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền, vận động ĐVTN và người dân, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Thượng úy Phan Giang Sơn-Phó Bí thư Đoàn xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) tuyên truyền kiến thức pháp luật cho ĐVTN. Ảnh: P.L

Trung úy Thiều Ngọc Sơn-Cán bộ Công an xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) cũng được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã từ tháng 12-2024. Mới đây, anh cùng các ĐVTN tham gia hoạt động tình nguyện tại làng Ngơm Thung. Trong quá trình làm việc, anh Sơn vừa trò chuyện về hoạt động Đoàn vừa lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN.

Nhớ lại những ngày đầu tiếp nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Đoàn xã Ia Pết kể: “Trước đây, tôi thường tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn cơ sở Công an huyện Đak Đoa (cũ) triển khai. Song, khi đảm nhận vai trò Phó Bí thư Đoàn xã, tôi cũng gặp không ít khó khăn. Vì thế, tôi chủ động học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí trong BCH Đoàn xã; tự trau dồi, tìm hiểu về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn. Việc tham gia hoạt động Đoàn tại địa phương giúp lực lượng Công an cấp xã dễ dàng tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN tại địa phương. Đây là cơ sở để tôi tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, Công an địa phương triển khai giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở”.

Trung úy Thiều Ngọc Sơn-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) tham gia hoạt động tình nguyện cùng ĐVTN. Ảnh: P.L

Chủ trương Công an chính quy tham gia BCH, Ban Thường vụ và kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã được Huyện Đoàn Đak Đoa triển khai từ ngày 7-10-2024. Đây cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai chủ trương này. Hiện 17/17 Đoàn xã, thị trấn có cán bộ Công an xã kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn.

Anh Lê Đình Chiến-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa-cho hay: “Công an chính quy tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm là chủ trương đúng đắn, góp phần đề cao vị trí, vai trò của lực lượng Công an tại cơ sở. Các đồng chí Công an xã kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn xã đều phát huy năng lực, gương mẫu, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương”.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn: Công an chính quy tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm là chủ trương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Lực lượng Công an chính quy cấp xã có chuyên môn, nghiệp vụ nên khi tổ chức các hoạt động của Đoàn có thể gắn với công tác tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID…

Phát biểu tại đợt công bố quyết định chỉ định Công an xã tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm do Huyện Đoàn Đak Đoa tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Y Đức Thành nhấn mạnh: Huyện Đak Đoa có số lượng đoàn viên lớn, nhân sự Phó Bí thư Đoàn chuyên trách cấp xã thường xuyên thay đổi, chưa đáp ứng được nhiệm vụ đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn còn phức tạp. Trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Thường trực Huyện ủy thống nhất chủ trương để Huyện Đoàn, Công an và Đảng ủy các xã, thị trấn rà soát lực lượng Công an chính quy ở các xã, thị trấn đủ các điều kiện để bố trí kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn cấp xã.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”

Từ mô hình điểm tại huyện Đak Đoa, một số tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Công an ở địa phương thực hiện chủ trương Công an xã kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn xã.

Tháng 12-2024, Đoàn xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) đã kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đoàn xã đối với Thượng úy Lê Văn Hùng. Từ khi đảm nhận nhiệm vụ đến nay, anh Hùng đã vận động ĐVTN tham gia tổ an ninh trật tự tại cơ sở, vận động thanh niên vừa chấp hành án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; cảm hóa thanh-thiếu niên chậm tiến. Đồng thời, anh tham mưu giúp Đoàn xã tổ chức 3 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN và người dân về các nội dung như: an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng-chống tệ nạn xã hội…

Phó Bí thư Đoàn xã Ia Pnôn cho biết: “Để cân đối công việc chuyên môn ở đơn vị và công tác Đoàn, tôi cùng BCH Đoàn xã xây dựng kế hoạch các chương trình, hoạt động từ trước. May mắn là tôi được lãnh đạo Công an xã tạo điều kiện để tham gia các hoạt động Đoàn”.

Thượng úy Lê Văn Hùng (ở giữa) nhận quyết định giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ). Ảnh: P.L

Chị Rơ Mah Hà Huy-Bí thư Đoàn xã Ia Pnôn-nhận xét: “Trước đây, BCH Đoàn xã tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật cho ĐVTN nhưng hiệu quả chưa cao. Đồng chí Hùng được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn nên tham mưu rất hiệu quả các hoạt động, phong trào Đoàn, hỗ trợ tư vấn pháp luật cho ĐVTN. Các hoạt động đã tạo cơ hội để gắn kết giữa Đoàn cơ sở với lực lượng Công an”.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 27 cán bộ Công an chính quy giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn ở các huyện: Krông Pa, Đức Cơ, Chư Prông, Đak Đoa và thị xã Ayun Pa. Thực tế cho thấy, mô hình cán bộ Công an xã chính quy kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa tổ chức Đoàn và lực lượng Công an cơ sở. Đồng thời, tổ chức Đoàn và lực lượng Công an chính quy cũng đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ như xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư; cấp căn cước công dân, mã định danh điện tử; đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Những hoạt động trên đã góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đoàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Hiệu quả của việc kiêm nhiệm đồng thời 2 chức danh giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công việc ở cơ sở bảo đảm trực tiếp và toàn diện, qua đó củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn và Công an xã với cấp ủy Đảng địa phương, ĐVTN và người dân.