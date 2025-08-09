Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Ra quân Chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2025

TRƯƠNG TRANG
(GLO)- Sáng 9-8, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức Lễ ra quân Chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2025 tại xã đảo Nhơn Châu.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp; các Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện Ban Tuyên giáo-Công tác Xã hội và Hội quần chúng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo xã Nhơn Châu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu, Đại đội Hỗn hợp Cù Lao Xanh, Thường trực Đoàn Thanh niên các Trường: Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Y tế Gia Lai, Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Quy Nhơn; Tổng phụ trách Đội, Ban Thường vụ Đoàn trường THPT trên địa bàn phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc.

Tỉnh đoàn tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ảnh: Trương Trang

Tỉnh đoàn tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân vươn khơi bám biển.
﻿Ảnh: Trương Trang

Tại Lễ ra quân, Ban tổ chức đã tặng 350 lá cờ Tổ quốc, 10 ảnh Bác Hồ, 2 tủ thuốc cho các gia đình chính sách, ngư dân và thanh niên vươn khơi bám biển; tặng 1 bộ máy tính cho Xã đoàn Nhơn Châu; tặng 1 công trình măng non và 20 suất quà cho học sinh có thành tích xuất sắc của Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu.

anh-dong-chi-pham-hong-hiep-trao-tang-anh-bac-ho-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-ngu-dan.jpg
Anh Phạm Hồng Hiệp-Bí thư Tỉnh đoàn tặng ảnh Bác Hồ cho các gia đình chính sách, ngư dân. Ảnh: Trương Trang

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn Gia Lai đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Châu. Tiếp đó, đoàn đã trực tiếp đến hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần và tặng quà một số hộ ngư dân vươn khơi bám biển.

anh-toan-canh-le-dang-huong-dang-hoa-tai-nghia-trang-liet-si-nhon-chau.jpg
Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Châu. Ảnh: Trương Trang
anh-tham-tang-qua-mot-so-ho-dan-vuon-khoi-bam-bien-6303.jpg
Thăm, tặng quà một số hộ dân vươn khơi bám biển. Ảnh: Trương Trang

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia sơn, vẽ bích họa về chủ đề biển, đảo tại một số tuyến đường của xã Nhơn Châu.

anh-cac-ban-doan-vien-thanh-nien-tham-gia-son-ve-tranh-bich-hoa-tren-cac-tuyen-duong-3.jpg
Các đoàn viên, thanh niên tham gia sơn, vẽ bích họa trên các tuyến đường. Ảnh: Trương Trang
