Kỳ vọng vào Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

MINH NHẬT MINH NHẬT

(GLO)- Nhân Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi lại ý kiến, kiến nghị cũng như kỳ vọng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu dâng hoa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: ĐVCC

* Anh Nguyễn Đức Hải-Bí thư Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai:

Giúp thanh niên nâng cao kiến thức, tiếp cận nguồn vốn

Anh Nguyễn Đức Hải. Ảnh: M.N

Trong bối cảnh phát triển mới, ĐVTN rất cần được tiếp cận các cơ hội việc làm chất lượng cao, đặc biệt ở những lĩnh vực tiềm năng như du lịch biển, logistics. Tổ chức Đoàn cần chủ động đề xuất, kiến nghị với chính quyền những cơ chế, chính sách đặc thù giúp thanh niên có cơ hội nâng cao kiến thức, tiếp cận nguồn vốn và có môi trường thực hành khởi nghiệp hiệu quả hơn.

Tin tưởng rằng, tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành và tạo mọi điều kiện để thanh niên phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Đồng thời, Tỉnh đoàn sẽ có thêm những chương trình gắn kết ĐVTN ở phía Đông tỉnh với địa bàn phía Tây tỉnh.

* Chị R’Ô H’Neo-Bí thư Đoàn xã Ia Mơ:

Hỗ trợ sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số

Chị R’Ô H’Neo. Ảnh: M.N

Từ thực tiễn công tác Đoàn ở xã biên giới, thanh niên dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều hạn chế trong tiếp cận công nghệ và cơ hội phát triển kinh tế. Vì thế, tổ chức Đoàn cần chú trọng hơn nữa trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Cụ thể, hỗ trợ sinh kế để thanh niên phát triển kinh tế, kết nối tạo việc làm, nhất là cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Tổ chức Đoàn cấp trên cần nhân rộng, tuyên dương các thanh niên lập thân lập nghiệp tiêu biểu. Bên cạnh đó, cần có những chương trình đồng hành cùng thanh niên trong bảo tồn văn hóa. Tôi tin đại hội lần này sẽ đưa ra được những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, gắn với thực tiễn công tác Đoàn của từng địa phương.

* Anh Nguyễn Hoàng Hải-Bí thư Chi đoàn khu phố 13 (phường Quy Nhơn):

Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thanh niên

Anh Nguyễn Hoàng Hải. Ảnh: M.N

Nhiệm kỳ mới, tôi kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ chú trọng nâng cao năng lực số cho ĐVTN để tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số tại tỉnh nhà. Vì vậy, Đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, mở các lớp tập huấn kỹ năng số, trang bị kiến thức công nghệ cho ĐVTN; đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp để trở thành lực lượng dẫn dắt.

Đồng thời, tổ chức Đoàn cần có nhiều sân chơi sáng tạo như cuộc thi công nghệ, hoạt động trải nghiệm ứng dụng chuyển đổi số, tạo môi trường để thanh niên bứt phá, thể hiện năng lực và tư duy mới.

