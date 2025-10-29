Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Xung kích, sáng tạo

Tại xã Đề Gi, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đã trở thành điểm sáng trong nhiệm kỳ 2022-2025. Tổ chức Đoàn trên địa bàn xã đã cùng nhau phát huy tinh thần tình nguyện, thực hiện 8 công trình thanh niên trị giá trên 40 triệu đồng.

Những tuyến đường hoa, đường cờ Tổ quốc, công trình “Thắp sáng đường quê” đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng ven biển vốn còn nhiều khó khăn. Qua đó, góp phần đưa 3 xã trước sáp nhập của Đề Gi là Cát Tài đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Cát Minh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và Cát Khánh trở thành thị trấn.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" của Đoàn xã Đề Gi. Ảnh: ĐVCC



Tuổi trẻ Đề Gi còn khơi dậy mạnh mẽ phong trào thanh niên làm kinh tế. Với hơn 27 tỷ đồng vốn ủy thác, 9 tổ tiết kiệm và 441 hộ vay, nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả đã được hình thành: mô hình sản xuất nấm của anh Nguyễn Thái Hùng (thôn An Quang Tây), làm trần thạch cao của anh Nguyễn Tấn Dũng (thôn An Nhuệ), nuôi cá lồng bè của anh Ngô Tùng Quang (thôn An Quang Đông)...

“Những mô hình ấy không chỉ tạo việc làm, mà còn khẳng định bản lĩnh dám nghĩ dám làm của thanh niên nông thôn trong thời kỳ mới”-anh Nguyễn Văn Tâm-Bí thư Đoàn xã Đề Gi cho biết.

Đoàn viên, thanh niên xã Hoài Ân hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà xuống cấp để xây nhà mới trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: ĐVCC

Còn tại xã Hoài Ân, tuổi trẻ đã ghi dấu bằng hàng loạt công trình thiết thực như: Thắp sáng 6,5 km đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời trị giá hơn 125 triệu đồng, nạo vét 200 m kênh mương nội đồng, sửa chữa 300 m đường giao thông nông thôn và hàng trăm phần việc vì cộng đồng.

Đặc biệt, chiến dịch “Thanh niên xung kích mùa bão lũ” đã trở thành nét đẹp đặc trưng, khi 100% đội thanh niên xung kích mùa bão lũ cấp xã luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong thiên tai, vệ sinh trường học, nhà cửa sau lũ, trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” cũng được triển khai sâu rộng, với hơn 30 ý tưởng được hỗ trợ hiện thực hóa, tập trung vào ứng dụng công nghệ, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Nhìn lại nhiệm kỳ 2022-2025, phong trào thanh niên phường Pleiku ghi dấu ấn bằng hàng trăm công trình, phần việc thiết thực, thể hiện rõ tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Đoàn phường đã phối hợp tổ chức hơn 120 hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, các buổi sinh hoạt chính trị, kể chuyện truyền thống, thăm và tổ chức bữa cơm thân mật tại nhà các cán bộ lão thành cách mạng.

6 đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động thường xuyên trên các lĩnh vực hỗ trợ khẩn cấp, y tế, an sinh xã hội và đảm bảo ATGT. Cùng với đó, Đoàn phường chủ động triển khai chương trình kết nối khởi nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng cho hơn 400 bạn trẻ, tạo việc làm bền vững cho trên 150 thanh niên.

“Ngay khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đoàn Thanh niên phường đã thành lập hai đội hình tình nguyện hỗ trợ vận hành trung tâm phục vụ hành chính công, với 35 đoàn viên thường trực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nhiều đội hình lưu động còn đến từng tổ dân phố, giúp người cao tuổi, hộ kinh doanh nhỏ làm quen với các phần mềm”-anh Võ Hoàng Minh-Bí thư Đoàn phường Pleiku chia sẻ.

Khát vọng trên hành trình mới

Tại đại hội đại biểu đoàn xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, các tổ chức Đoàn đang xác định rõ hướng đi mới, gắn phát triển thanh niên với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp bền vững.

Đoàn phường Pleiku xác định đưa chuyển đổi số trở thành phong trào hành động của tuổi trẻ. Mô hình “Bình dân học vụ số” và đội hình “Thanh niên chuyển đổi số” được phát triển tại mỗi tổ dân phố, giúp người dân, DN tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số cơ bản.

“Chúng tôi tin rằng với lợi thế về trình độ, tư duy và khả năng tiếp cận công nghệ, thanh niên sẽ là lực lượng chủ lực để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời kỳ vọng, các chủ trương, chính sách sẽ tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho thanh niên tham gia vào quá trình phát triển KT-XH tại địa phương”-anh Võ Hoàng Minh bày tỏ.

Anh Trần Thanh Tân-Bí thư Đoàn xã Hoài Ân-nhấn mạnh: “Mục tiêu lớn của nhiệm kỳ mới là xây dựng thanh niên Hoài Ân trở thành thế hệ phát triển toàn diện, có bản lĩnh, tri thức và khát vọng cống hiến, góp phần đưa địa phương tiến nhanh trong hội nhập và chuyển đổi số.

Với mục tiêu này, Đoàn xã xác định 3 nhiệm vụ đột phá: đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động Đoàn, bảo đảm phù hợp thực tiễn và gần gũi thanh niên; hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế thanh niên bền vững; nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, tổ chức sân chơi sáng tạo, lớp học công nghệ, giúp thanh niên tự tin hội nhập”.

Đoàn xã Đề Gi đặt mục tiêu mỗi năm có ít nhất 2 công trình thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; 80% thanh niên, thiếu nhi được tham gia hoạt động nâng cao năng lực số; tư vấn hướng nghiệp cho 500 lượt đoàn viên, thanh niên; phấn đấu có ít nhất 70 đoàn viên, thanh niên có việc làm sau khi được tư vấn, đào tạo, giới thiệu việc làm.

“Trong rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ mới, Đại hội đại biểu Đoàn xã Đề Gi đã xác định các chương trình nòng cốt như “Phát triển toàn diện thanh niên Đề Gi”, phong trào “5 tiên phong” trong khoa học công nghệ, trong phát triển kinh tế, trong hội nhập quốc tế, trong tình nguyện và trong bảo vệ Tổ quốc”-Bí thư Đoàn xã Đề Gi nói thêm.