Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Tỉnh đoàn Gia Lai tặng 10.000 quyển vở, 5.000 cây bút cho học sinh ở khu vực phía Đông tỉnh

(GLO)- Ngày 28-11, đại diện Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao tặng vở, bút cho học sinh bị ảnh hưởng bão, lũ tại một số trường học ở khu vực phía Đông tỉnh.

cac-don-vi-tang-qua-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-nguyen-khuyen.jpg
Các đơn vị tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. Ảnh: Kpă Thân

Theo đó, Tỉnh đoàn Gia Lai tặng vở, bút cho học sinh các trường: THCS Nhơn Phú, Tiểu học Nguyễn Khuyến (phường Quy Nhơn Bắc); Tiểu học Âu Cơ (phường Quy Nhơn Tây). Mỗi trường được nhận 1.000 quyển vở và 500 cây bút.

Được biết, Câu lạc bộ Gia Lai yêu thương đã tặng Tỉnh đoàn Gia Lai 10.000 quyển vở, 5.000 cây bút với tổng trị giá 80 triệu đồng.

Sau đợt trao tặng này, Tỉnh đoàn tiếp tục lên kế hoạch phân bổ số vở và bút còn lại cho các trường học bị ảnh hưởng bởi bão, lũ trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn và ổn định học tập.

