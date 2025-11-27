Nghĩa cử đẹp của học sinh hướng về vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã phát động phong trào quyên góp, san sẻ khó khăn với bà con và học sinh vùng lũ. Nhiều học sinh cũng đã có những hành động đẹp, thể hiện tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Chung tay vì đồng bào

Khi Trường Tiểu học Nay Der (xã Gào) phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai trong toàn trường, đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và 573 học sinh, trong đó có hơn 80% là học sinh dân tộc thiểu số.

Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng các em vẫn tham gia ủng hộ: Có em ủng hộ 20.000 đồng, có em góp 2.000 đồng, thậm chí có em đem theo túi gạo rẫy, thùng mì tôm, bộ quần áo cũ, sách cũ hay đồ dùng học tập.

Học sinh Trường Tiểu học Nay Der (xã Gào) ủng hộ nhu yếu phẩm, áo quần cho các bạn học sinh ở vùng lũ. Ảnh: Lê Xuân

Việc đóng góp hoàn toàn tự nguyện, nhu yếu phẩm được các em tự tay sắp xếp gọn gàng, bọc bằng túi ny lông để tránh ẩm ướt trong quá trình vận chuyển. Em Rah Lan Khuyên (lớp 5/2, Trường Tiểu học Nay Der) chia sẻ: “Em thấy trên tivi các bạn vùng lũ bị ướt hết sách vở, áo quần. Em tiết kiệm tiền ăn sáng để ủng hộ các bạn”.

Kết thúc đợt phát động, học sinh trong toàn trường đã quyên góp được hơn 5,64 triệu đồng, nhà trường đã mua 62 thùng mì tôm, 34 lốc nước suối cùng nhiều nhu yếu phẩm để gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gào. Cô Lê Thị Xuân-Tổng Phụ trách Đội Trường Tiểu học Nay Der-cho hay: “Hoạt động khơi gợi lòng yêu thương và trách nhiệm cộng đồng trong lòng mỗi học sinh”.

Tại Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân (phường Hoài Nhơn Nam), lễ chào cờ ngày 24-11 trở nên đặc biệt. Học sinh đến lớp không chỉ có cặp sách mà còn mang theo thùng mì tôm, sữa, áo ấm, tập vở… để gửi đến các bạn vùng lũ. Em Tống Gia Hân (lớp 4A, Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân) cho biết: “Em thường được bố mẹ thưởng tiền khi làm được việc tốt. Thấy các bạn vùng lũ mất hết sách vở, em quyết định mang số tiền ấy để giúp các bạn”.

Tổng số tiền mà trường vận động được hơn 31 triệu đồng (trong đó có trên 10 triệu đồng do cán bộ, giáo viên của trường đóng góp) cùng 2.000 cuốn vở, 9 thùng mì tôm, 10 thùng sữa và hàng trăm dụng cụ học tập đã được gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam.

“Cơn bão số 13, trường cũng bị ảnh hưởng nhưng đã khắc phục được. Thấy hình ảnh đồng bào bị thiệt hại rất nặng do mưa lũ, đồng nghiệp và học sinh ở nhiều nơi vẫn chưa được tới trường, thật sự xót xa. Những món quà là tấm lòng của thầy và trò nhằm san sẻ khó khăn lúc này”-thầy Nguyễn Văn Đức-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân-cho biết.

Phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân (phường Hoài Nhơn Nam) tặng sữa, áo quần..., chia sẻ khó khăn với học sinh vùng lũ. Ảnh: Huyền Trang

Tuổi nhỏ làm việc ý nghĩa lớn

Tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất), ngày 25-11, 9 học sinh của trường đã đập heo đất, đóng góp hơn 9 triệu đồng để ủng hộ đồng bào đang chịu thiệt hại do mưa lũ. Điều khiến nhiều người xúc động là 9 em đều mồ côi cha mẹ, được chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất) cưu mang từ bé. Trên thân heo đất, các em nắn nót viết dòng chữ: “Các em chùa Bửu Châu gửi yêu thương đến bà con vùng lũ”.

Cô Phan Thị Bích Thủy, Bí thư Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám, cho rằng: “Món quà thể hiện tấm lòng sẻ chia sâu sắc, thấm đẫm tinh thần “tương thân tương ái” của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt”.

Số tiền này được các em tiết kiệm từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong những dịp lễ, Tết. Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám sau khi tiếp nhận đã chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất, để cùng nhiều tấm lòng hảo tâm khác chia sẻ cùng người dân đang khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ.

Em Nguyễn Ngọc Dung (lớp 10C3, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) - 1 trong 9 học sinh đập heo đất chia sẻ: “Em xem tivi thấy các bạn bị hư hỏng sách vở, áo quần. Chúng em mồ côi nhưng được các sư cô, thầy cô và mọi người thương yêu nên luôn có cơm ăn, áo mặc, được đến trường. Vì vậy, em quyết định đập heo để sẻ chia khó khăn với các bạn”.

Em Nguyễn Khải Hòa, học sinh lớp 6A1 Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), cũng âm thầm làm việc tử tế. Cuối năm lớp 5, Hòa nhờ cô chủ nhiệm xin lại những quyển sách cũ trong trường, mang về kiểm tra từng trang, loại bỏ sách hư và sắp xếp theo từng môn, từng khối.

Ngoài phân loại sách, Hòa còn dành tiền ăn sáng để mua thêm vở và bút gửi tặng bạn bè. Đến nay, em đã phân loại được 900 cuốn sách giáo khoa cũ và đang kết nối để gửi tặng một trường ở khu vực phía Đông tỉnh.

Hòa thổ lộ: “Năm ngoái, em đập heo đất ủng hộ 10 triệu đồng cho học sinh vùng lũ phía Bắc. Năm nay, em định góp sách cho miền Trung, nhưng khi tỉnh xảy ra mưa lũ, em quyết định tặng sách cho các bạn ở phía Đông tỉnh”.