Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Nghĩa cử đẹp của học sinh hướng về vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Những ngày qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã phát động phong trào quyên góp, san sẻ khó khăn với bà con và học sinh vùng lũ. Nhiều học sinh cũng đã có những hành động đẹp, thể hiện tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Chung tay vì đồng bào

Khi Trường Tiểu học Nay Der (xã Gào) phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai trong toàn trường, đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và 573 học sinh, trong đó có hơn 80% là học sinh dân tộc thiểu số.

Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng các em vẫn tham gia ủng hộ: Có em ủng hộ 20.000 đồng, có em góp 2.000 đồng, thậm chí có em đem theo túi gạo rẫy, thùng mì tôm, bộ quần áo cũ, sách cũ hay đồ dùng học tập.

Học sinh Trường Tiểu học Nay Der (xã Gào) ủng hộ nhu yếu phẩm, áo quần cho các bạn học sinh ở vùng lũ. Ảnh: Lê Xuân
Học sinh Trường Tiểu học Nay Der (xã Gào) ủng hộ nhu yếu phẩm, áo quần cho các bạn học sinh ở vùng lũ. Ảnh: Lê Xuân

Việc đóng góp hoàn toàn tự nguyện, nhu yếu phẩm được các em tự tay sắp xếp gọn gàng, bọc bằng túi ny lông để tránh ẩm ướt trong quá trình vận chuyển. Em Rah Lan Khuyên (lớp 5/2, Trường Tiểu học Nay Der) chia sẻ: “Em thấy trên tivi các bạn vùng lũ bị ướt hết sách vở, áo quần. Em tiết kiệm tiền ăn sáng để ủng hộ các bạn”.

Kết thúc đợt phát động, học sinh trong toàn trường đã quyên góp được hơn 5,64 triệu đồng, nhà trường đã mua 62 thùng mì tôm, 34 lốc nước suối cùng nhiều nhu yếu phẩm để gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gào. Cô Lê Thị Xuân-Tổng Phụ trách Đội Trường Tiểu học Nay Der-cho hay: “Hoạt động khơi gợi lòng yêu thương và trách nhiệm cộng đồng trong lòng mỗi học sinh”.

Tại Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân (phường Hoài Nhơn Nam), lễ chào cờ ngày 24-11 trở nên đặc biệt. Học sinh đến lớp không chỉ có cặp sách mà còn mang theo thùng mì tôm, sữa, áo ấm, tập vở… để gửi đến các bạn vùng lũ. Em Tống Gia Hân (lớp 4A, Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân) cho biết: “Em thường được bố mẹ thưởng tiền khi làm được việc tốt. Thấy các bạn vùng lũ mất hết sách vở, em quyết định mang số tiền ấy để giúp các bạn”.

Tổng số tiền mà trường vận động được hơn 31 triệu đồng (trong đó có trên 10 triệu đồng do cán bộ, giáo viên của trường đóng góp) cùng 2.000 cuốn vở, 9 thùng mì tôm, 10 thùng sữa và hàng trăm dụng cụ học tập đã được gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam.

“Cơn bão số 13, trường cũng bị ảnh hưởng nhưng đã khắc phục được. Thấy hình ảnh đồng bào bị thiệt hại rất nặng do mưa lũ, đồng nghiệp và học sinh ở nhiều nơi vẫn chưa được tới trường, thật sự xót xa. Những món quà là tấm lòng của thầy và trò nhằm san sẻ khó khăn lúc này”-thầy Nguyễn Văn Đức-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân-cho biết.

Phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân (phường Hoài Nhơn Nam) tặng sữa, áo quần..., chia sẻ khó khăn với học sinh vùng lũ. Ảnh: Huyền Trang
Phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân (phường Hoài Nhơn Nam) tặng sữa, áo quần..., chia sẻ khó khăn với học sinh vùng lũ. Ảnh: Huyền Trang

Tuổi nhỏ làm việc ý nghĩa lớn

Tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất), ngày 25-11, 9 học sinh của trường đã đập heo đất, đóng góp hơn 9 triệu đồng để ủng hộ đồng bào đang chịu thiệt hại do mưa lũ. Điều khiến nhiều người xúc động là 9 em đều mồ côi cha mẹ, được chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất) cưu mang từ bé. Trên thân heo đất, các em nắn nót viết dòng chữ: “Các em chùa Bửu Châu gửi yêu thương đến bà con vùng lũ”.

Cô Phan Thị Bích Thủy, Bí thư Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám, cho rằng: “Món quà thể hiện tấm lòng sẻ chia sâu sắc, thấm đẫm tinh thần “tương thân tương ái” của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt”.

Số tiền này được các em tiết kiệm từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong những dịp lễ, Tết. Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám sau khi tiếp nhận đã chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất, để cùng nhiều tấm lòng hảo tâm khác chia sẻ cùng người dân đang khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ.

Em Nguyễn Ngọc Dung (lớp 10C3, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) - 1 trong 9 học sinh đập heo đất chia sẻ: “Em xem tivi thấy các bạn bị hư hỏng sách vở, áo quần. Chúng em mồ côi nhưng được các sư cô, thầy cô và mọi người thương yêu nên luôn có cơm ăn, áo mặc, được đến trường. Vì vậy, em quyết định đập heo để sẻ chia khó khăn với các bạn”.

Em Nguyễn Khải Hòa, học sinh lớp 6A1 Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), cũng âm thầm làm việc tử tế. Cuối năm lớp 5, Hòa nhờ cô chủ nhiệm xin lại những quyển sách cũ trong trường, mang về kiểm tra từng trang, loại bỏ sách hư và sắp xếp theo từng môn, từng khối.

Ngoài phân loại sách, Hòa còn dành tiền ăn sáng để mua thêm vở và bút gửi tặng bạn bè. Đến nay, em đã phân loại được 900 cuốn sách giáo khoa cũ và đang kết nối để gửi tặng một trường ở khu vực phía Đông tỉnh.

Hòa thổ lộ: “Năm ngoái, em đập heo đất ủng hộ 10 triệu đồng cho học sinh vùng lũ phía Bắc. Năm nay, em định góp sách cho miền Trung, nhưng khi tỉnh xảy ra mưa lũ, em quyết định tặng sách cho các bạn ở phía Đông tỉnh”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhóm học sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Chư Sê) nhận giải khuyến khích với Bộ dụng cụ tăng hiệu quả học môn Lịch sử tại cuộc thi cấp quốc gia.

Bộ dụng cụ giúp tăng hiệu quả học môn Lịch sử

Thế giới trẻ

(GLO)- Tại lễ tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21-năm 2025 tổ chức ngày 15-11 tại Hà Nội, “Bộ dụng cụ góp phần tăng hiệu quả học tập môn Lịch sử ở cấp THCS” của nhóm học sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê) đã được trao giải khuyến khích.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của hơn 300 em nhỏ tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 20-11 tri ân thầy cô.

Nhà Thiếu nhi phường Pleiku tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân thầy cô giáo

Thế giới trẻ

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em. Hơn 300 em nhỏ tham gia làm thiệp, viết lời chúc và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo thông qua nhiều hoạt động sáng tạo, sinh động.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người dân xã Phù Mỹ Bắc bị ảnh hưởng bão số 13.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi), ngày 12-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà, hỗ trợ người dân tại xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc tích cực hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Anh Bùi Ngọc Thanh (trái) và Lu-Y Djoan (phải) là hai thanh niên tiêu biểu tỉnh Gia Lai dám nghĩ dám làm, truyền cảm hứng cho người trẻ tại Lễ tôn vinh năm 2025

Thanh niên Gia Lai: Sáng tạo, dám nghĩ dám làm

Sống trẻ

(GLO)- Trong số 10 gương thanh niên tiêu biểu của tỉnh Gia Lai được Trung ương Đoàn tuyên dương tại Lễ tôn vinh thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi năm 2025 vào tối 24-10, Bùi Ngọc Thanh và Lu-Y Djoan đã ghi dấu bằng tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, truyền cảm hứng cho người trẻ.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.