Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi quyên góp trên 153 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ

(GLO)- Ngày 23-11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ với chủ đề “Một lòng hướng về vùng lũ”.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các em học sinh toàn trường.

Chương trình “Một lòng hướng về vùng lũ” tiếp nhận trên 153 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, nhà trường đã tiếp nhận được 153.350.000 đồng cùng nhiều hiện vật gồm: 540 kg gạo, 52 thùng nước uống, 117 thùng mì tôm, 64 chai dầu gió, 100 bóng điện, 1 thùng thuốc (hạ sốt, kháng sinh, vitamin), 200 bàn chải đánh răng… Toàn bộ số tiền và nhu yếu phẩm này được chuyển đến hỗ trợ bà con vùng lũ.

Trước đó, phụ huynh và học sinh nhà trường cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) gây ra, với tổng số tiền 67.598.747 đồng.