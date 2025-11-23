Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi quyên góp trên 153 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ

(GLO)- Ngày 23-11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ với chủ đề “Một lòng hướng về vùng lũ”.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các em học sinh toàn trường.

z7255049996899-27f6f88111fd8c73b5f833421463bf66.jpg
Chương trình “Một lòng hướng về vùng lũ” tiếp nhận trên 153 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, nhà trường đã tiếp nhận được 153.350.000 đồng cùng nhiều hiện vật gồm: 540 kg gạo, 52 thùng nước uống, 117 thùng mì tôm, 64 chai dầu gió, 100 bóng điện, 1 thùng thuốc (hạ sốt, kháng sinh, vitamin), 200 bàn chải đánh răng… Toàn bộ số tiền và nhu yếu phẩm này được chuyển đến hỗ trợ bà con vùng lũ.

Trước đó, phụ huynh và học sinh nhà trường cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) gây ra, với tổng số tiền 67.598.747 đồng.

Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 tham gia dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú.

Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 15-11, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã đến thăm, tặng quà động viên tinh thần 80 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đang tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc bờ kè suối Hội Phú.

Fanpage “Cát Tài quê hương” cùng Công ty TNHH Hữu Cơ Thuận Thiên hỗ trợ 69,1 triệu đồng cho 21 hộ dân xã Đề Gi có hoàn cảnh khó khăn, bị tốc mái hoàn toàn do cơn bão số 13, hiện chưa thể khắc phục.

Chung tay dựng lại những mái nhà ở quê hương

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Ít giờ sau khi cơn bão số 13 quét qua, hình ảnh mái tôn bị cuốn phăng, tường gạch đổ nát tại xã Cát Tài cũ (nay là xã Đề Gi) liên tục được chia sẻ. Hiểu nỗi khổ của người dân, Fanpage “Cát Tài quê hương” đã trao tiền hỗ trợ 21 hộ dân bị tốc mái hoàn toàn, chưa thể khắc phục.

