Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo tại Gia Lai

(GLO)- Đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa trao 20 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ cho gia đình để đóng viện phí cho bệnh nhân Siu Tương (làng Á, xã la Ko).

Trước đó, ngày 9-11-2025, anh Siu Tương bị tai nạn, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dù vậy, các y, bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trao kinh phí hỗ trợ cho đại diện gia đình bệnh nhân Siu Tương. Ảnh: CTV

Do không có thẻ bảo hiểm y tế nên số tiền phải chi trả trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Siu Tương rất lớn. Hiện tại, bệnh nhân còn nợ viện phí trên 22,8 triệu đồng, gia đình không còn khả năng chi trả.

Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã hỗ trợ 20 triệu đồng để đóng viện phí. Ngoài ra, Tổ Công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cũng đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi trả số viện phí còn lại.

Đến nay, bệnh nhân Siu Tương đã được xuất viện. Tổ Công tác xã hội của bệnh viện đã hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân.