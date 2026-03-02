Học sinh Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng “Nuôi heo đất bằng tiền lì xì giúp bạn nghèo”

(GLO)- Ngày 2-3, 16/16 lớp tại điểm trường chính Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức “đập” heo đất thu được 8.483.000 đồng để hỗ trợ những học sinh “Vượt khó học tốt”.

Đây là hoạt động hưởng ứng Phong trào “Nuôi heo đất bằng tiền lì xì giúp bạn nghèo” do Liên đội Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐTN ngày 26-1-2026 của Ban Chấp hành Đoàn xã Chư Sê về việc tổ chức Ngày hội “Vì bạn” và Tuần lễ “Lì xì heo đất giúp bạn học tốt”.

Trước đó, đầu tháng 2-2026, Liên đội Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng đã vận động học sinh quyên góp Ngày hội “Vì bạn” được 4.780.000 đồng. Cùng với số tiền đó, Tổng phụ trách Đội đã kết nối với nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua 46 suất quà "Xuân yêu thương" Tết Bính Ngọ - năm 2026 trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 440.000 đồng. Tổng số tiền trao quà là 20.240.000 đồng.

Qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đã góp phần giáo dục học sinh lòng nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn và cùng nhau vươn lên trong học tập.