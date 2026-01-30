Hội LHPN phường Thống Nhất đồng diễn dân vũ, phát động nuôi heo đất để lì xì trẻ mồ côi

(GLO)- Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”, sáng 30-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức đồng diễn dân vũ, phát động nuôi heo đất để lì xì trẻ mồ côi.

Gần 200 hội viên, phụ nữ phường Thống Nhất tham gia đồng diễn dân vũ. Ảnh: Duy Linh

Chương trình đồng diễn dân vũ thu hút gần 200 hội viên phụ nữ tham gia, qua đó tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho các chị em chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Nhân dịp này, Hội LHPN phường đã phát động nuôi heo đất để lì xì cho trẻ mồ côi.

Hội LHPN phường Thống Nhất phát động nuôi heo đất để lì xì trẻ mồ côi. Ảnh: Duy Linh

Từ nguồn kinh phí do các chị em phụ nữ, nhà hảo tâm và Câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu” ủng hộ, Hội LHPN phường đã tặng quà, lì xì mừng tuổi cho 24 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng.

CLB "Mẹ đỡ đầu" Hội LHPN phường Thống Nhất tặng quà, lì xì mừng tuổi cho trẻ mồ côi. Ảnh: Duy Linh

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ lan tỏa yêu thương, sẻ chia trong cộng đồng, mà còn tiếp thêm niềm vui, giúp trẻ mồ côi đón Tết ấm áp và đủ đầy hơn.