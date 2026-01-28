Tết yêu thương đến với lớp học tình thương làng Khôi

(GLO)- Ngày 25-1, tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku, thầy Lê Văn Bình (giảng viên Giáo dục thể chất, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương” dành cho lớp học tình thương làng Khôi (xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai).

Tại chương trình, 40 em học sinh của lớp học tình thương làng Khôi đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku). Qua đó, giúp các em hiểu thêm về lịch sử, truyền thống của quê hương.

Thầy và trò lớp học tình thương làng Khôi dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Lạc Hà

Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian và vận động như nhảy sạp, đi cà kheo, kéo co, thi đấu Sasuke… tạo nên không khí sôi nổi, rộn ràng.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 40 suất quà cho các em học sinh; mỗi phần quà gồm 2 bộ quần áo, 1 đôi dép, bánh kẹo, bao lì xì trị giá 50.000 đồng… từ đó tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa giáo dục học sinh về lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em đón Tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp.