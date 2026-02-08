Nhiều trường học ở phía Tây Gia Lai tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hội xuân”

(GLO)- Những ngày đầu tháng 2, trong không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, nhiều trường học trên địa bàn Tây Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm “Hội xuân”, tạo sân chơi bổ ích, góp phần giáo dục truyền thống và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An tham gia mô hình “Chợ Tết quê em” ứng dụng mã QR. Ảnh: Bá Bính

Ngày 7-2, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) tổ chức ngày hội Vì bạn với chủ đề “Tết sáng tạo - Xuân yêu thương”, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Điểm nhấn của ngày hội là mô hình “Chợ Tết quê em” gắn với chuyển đổi số; các gian hàng được tích hợp mã QR để giới thiệu video clip, infographic do học sinh thực hiện về Tết và các giá trị văn hóa truyền thống. Dịp này, nhà trường đã trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Liên đội Trường THCS Lý Tự Trọng (phường An Phú) tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hội xuân yêu thương - Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” với sự tham gia của khoảng 1.300 học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Ngày hội có 7 gian hàng ẩm thực do học sinh và giáo viên thực hiện, cùng các hoạt động trò chơi dân gian, viết thư pháp. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trích toàn bộ lợi nhuận từ các gian hàng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 54 suất quà Tết cho các học sinh vượt khó.

Gian hàng ẩm thực do học sinh và giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng thực hiện tại “Hội xuân yêu thương”. Ảnh: Minh Chí

Học sinh Trường THCS Trưng Vương gói bánh chưng và tham gia trải nghiệm Tết cổ truyền. Ảnh: Minh Chí

Chiều 6-2, tại Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng), hơn 1.200 học sinh tham gia hoạt động “Hội xuân trường em - Xuân vì bạn”. Chương trình gồm nhiều nội dung gắn với văn hóa Tết cổ truyền như gói bánh chưng, làm bánh Tết, trang trí hoa mai, hoa đào, thi vẽ tranh, viết thư pháp và các trò chơi dân gian, góp phần giúp học sinh hiểu thêm về ý nghĩa ngày Tết và tăng cường sự gắn kết trong nhà trường.