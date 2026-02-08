Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Nhiều trường học ở phía Tây Gia Lai tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hội xuân”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Những ngày đầu tháng 2, trong không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, nhiều trường học trên địa bàn Tây Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm “Hội xuân”, tạo sân chơi bổ ích, góp phần giáo dục truyền thống và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong học sinh.

hoc-sinh-truong-tieu-hoc-chu-van-an-tham-gia-mo-hinh-cho-tet-que-em-ung-dung-ma-qr.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An tham gia mô hình “Chợ Tết quê em” ứng dụng mã QR. Ảnh: Bá Bính

Ngày 7-2, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) tổ chức ngày hội Vì bạn với chủ đề “Tết sáng tạo - Xuân yêu thương”, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Điểm nhấn của ngày hội là mô hình “Chợ Tết quê em” gắn với chuyển đổi số; các gian hàng được tích hợp mã QR để giới thiệu video clip, infographic do học sinh thực hiện về Tết và các giá trị văn hóa truyền thống. Dịp này, nhà trường đã trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Liên đội Trường THCS Lý Tự Trọng (phường An Phú) tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hội xuân yêu thương - Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” với sự tham gia của khoảng 1.300 học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Ngày hội có 7 gian hàng ẩm thực do học sinh và giáo viên thực hiện, cùng các hoạt động trò chơi dân gian, viết thư pháp. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trích toàn bộ lợi nhuận từ các gian hàng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 54 suất quà Tết cho các học sinh vượt khó.

gian-hang-am-thuc-do-hoc-sinh-va-giao-vien-truong-thcs-ly-tu-trong-thuc-hien-tai-hoi-xuan-yeu-thuong.jpg
Gian hàng ẩm thực do học sinh và giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng thực hiện tại “Hội xuân yêu thương”. Ảnh: Minh Chí
hoc-sinh-truong-thcs-trung-vuong-goi-banh-chung-va-tham-gia-trai-nghiem-tet-co-truyen.jpg
Học sinh Trường THCS Trưng Vương gói bánh chưng và tham gia trải nghiệm Tết cổ truyền. Ảnh: Minh Chí

Chiều 6-2, tại Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng), hơn 1.200 học sinh tham gia hoạt động “Hội xuân trường em - Xuân vì bạn”. Chương trình gồm nhiều nội dung gắn với văn hóa Tết cổ truyền như gói bánh chưng, làm bánh Tết, trang trí hoa mai, hoa đào, thi vẽ tranh, viết thư pháp và các trò chơi dân gian, góp phần giúp học sinh hiểu thêm về ý nghĩa ngày Tết và tăng cường sự gắn kết trong nhà trường.

hoc-sinh-hao-hung-tham-gia-cac-tro-choi-dan-gian-tai-cac-hoi-xuan-o-truong-hoc-phia-tay-gia-lai.jpg
tro-choi.jpg
tro-choi-dan-gian.jpg
Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại các “Hội xuân” ở trường học phía Tây Gia Lai. Ảnh: Minh Chí
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.

Tết yêu thương đến với lớp học tình thương làng Khôi

Tết yêu thương đến với lớp học tình thương làng Khôi

Sống trẻ

(GLO)- Ngày 25-1, tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku, thầy Lê Văn Bình (giảng viên Giáo dục thể chất, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương” dành cho lớp học tình thương làng Khôi (xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai).

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” tại làng M6 (xã Bình Hiệp).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 17-1, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương” tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Công an xã ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: M.N

Đoàn xã Tuy Phước ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân Anh hùng liệt sĩ”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 17-1, Đoàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân Anh hùng liệt sĩ” và tổ chức chương trình “Thiếu nhi Tuy Phước sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh”.