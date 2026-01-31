Tổ chức chiến dịch “Xuân tình nguyện” tại xã biên giới Ia Púch

(GLO)- Ngày 30-1, Cụm thi đua số 5 (trực thuộc Tỉnh đoàn Gia Lai) tổ chức chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2026 tại xã Ia Púch.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn trao bảng tượng trưng công trình thanh niên cho đại diện xã Ia Púch và tặng máy tính cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

Cụm thi đua số 5 gồm các đơn vị: Đoàn trường Đại học Quy Nhơn, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, Đoàn UBND tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại diện các đơn vị tặng quà người dân xã Ia Púch. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các đơn vị đã tặng: 1 công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 10 triệu đồng, 1 công trình “Túi khử khuẩn cộng đồng” trị giá 6 triệu đồng cho xã Ia Púch.

Ban tổ chức chương trình đã tặng 1 máy tính xách tay trị giá 15 triệu đồng cho 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập; 100 suất quà cho học sinh và người dân. Các y - bác sĩ cũng khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 150 người dân.

Ban tổ chức tặng quà thiếu nhi xã Ia Púch. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, các đơn vị đã tổ chức chương trình “Đảng trong tim ta”, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Púch và Ban Thanh niên Công an tỉnh đã thông tin cho thanh niên những kiến thức về chủ quyền biên giới, cột mốc biên giới quốc gia; kiến thức pháp luật về an ninh mạng và phòng - chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng - chống sử dụng pháo nổ dịp Tết.