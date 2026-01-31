Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Tổ chức chiến dịch “Xuân tình nguyện” tại xã biên giới Ia Púch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT

(GLO)- Ngày 30-1, Cụm thi đua số 5 (trực thuộc Tỉnh đoàn Gia Lai) tổ chức chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2026 tại xã Ia Púch.

lanh-dao-tinh-doan-doan-truong-dai-hoc-quy-nhon-trao-bang-tuong-trung-cong-trinh-cung-may-tinh-cho-dia-phuong-hoc-sinh.jpg
Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn trao bảng tượng trưng công trình thanh niên cho đại diện xã Ia Púch và tặng máy tính cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

Cụm thi đua số 5 gồm các đơn vị: Đoàn trường Đại học Quy Nhơn, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, Đoàn UBND tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

dai-dien-cac-don-vi-tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-ia-puchjpg.jpg
Đại diện các đơn vị tặng quà người dân xã Ia Púch. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các đơn vị đã tặng: 1 công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 10 triệu đồng, 1 công trình “Túi khử khuẩn cộng đồng” trị giá 6 triệu đồng cho xã Ia Púch.

Ban tổ chức chương trình đã tặng 1 máy tính xách tay trị giá 15 triệu đồng cho 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập; 100 suất quà cho học sinh và người dân. Các y - bác sĩ cũng khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 150 người dân.

ban-to-chuc-tang-qua-cho-hoc-sinh-xa-ia-puch.jpg
Ban tổ chức tặng quà thiếu nhi xã Ia Púch. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, các đơn vị đã tổ chức chương trình “Đảng trong tim ta”, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Púch và Ban Thanh niên Công an tỉnh đã thông tin cho thanh niên những kiến thức về chủ quyền biên giới, cột mốc biên giới quốc gia; kiến thức pháp luật về an ninh mạng và phòng - chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng - chống sử dụng pháo nổ dịp Tết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Trường THCS Ngô Mây tìm hiểu về AI và kỹ năng sử dụng mạng an toàn

Gần 1.000 học sinh Trường THCS Ngô Mây tìm hiểu về AI và kỹ năng sử dụng mạng an toàn

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 19-1, Đoàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức chương trình “Thiếu nhi phường Quy Nhơn Nam với AI và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh” tại Trường THCS Ngô Mây, thu hút gần 1.000 học sinh nhà trường tham gia.

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 17-1, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương” tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn viên thanh niên và người dân phường Bồng Sơn triển khai lắp đặt Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố Lại Khánh Nam vào ngày 15-1.

Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026, ngày 15-1, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Lại Khánh Nam.

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Đoàn phường Quy Nhơn kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

Emagazine

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...