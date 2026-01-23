Xuân tình nguyện lan tỏa yêu thương nơi vùng khó Gia Lai

(GLO)- Những ngày cuối năm, không khí xuân tình nguyện lan tỏa khắp các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai. Các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với những vùng còn nhiều gian khó.

Chuỗi hoạt động xuân tình nguyện năm nay được tổ chức gắn với các sự kiện chính trị quan trọng như: chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời hưởng ứng các phong trào “Vì đàn em thân yêu”, “Ba nhất”. Qua đó, tăng cường công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an, đoàn viên thanh niên với nhân dân ở cơ sở.

Trao quà cho các hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Kon Chiêng. Ảnh: ĐVCC

Trao quà - chăm lo Tết cho người dân, học sinh vùng khó

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình thiện nguyện “Xuân gắn kết - Tết sẻ chia” do Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường Diên Hồng phối hợp với Công an xã Kon Chiêng tổ chức. Chương trình hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ gia đình và học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ nguồn lực xã hội hóa, ban tổ chức đã trao 260 suất quà, tổng trị giá khoảng 52 triệu đồng; trong đó 100 suất dành cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 160 suất trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà gồm nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập đã kịp thời động viên bà con, các em học sinh yên tâm đón Tết.

Thiếu tá Phạm Trần Bình - Phó Trưởng Công an phường Diên Hồng - cho biết: “Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể địa phương trong công tác an sinh xã hội, dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở”.

Trong niềm xúc động, ông Mrâp (làng Đak Bết, xã Kon Chiêng) chia sẻ, lực lượng công an và các đoàn thể đến tận làng thăm hỏi, tặng quà trước Tết đã giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm. “Bà con trong làng rất tin tưởng, quý mến lực lượng công an và mong rằng thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ”, ông Mrâp nói.

Niềm vui cũng hiện rõ trên gương mặt các em học sinh được nhận quà. Em Plin (học sinh lớp 5, làng Đak Bết) bày tỏ: “Con rất vui và biết ơn các cô, chú công an đã quan tâm, tặng quà và đồ dùng học tập cho chúng con. Đây là động lực để con cố gắng học tập tốt hơn”.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại xã Kon Chiêng. Ảnh: ĐVCC

Tinh thần “trao yêu thương” còn lan tỏa đến nhiều địa bàn khác. Tại thôn Bình Thanh (xã Chư Prông), chương trình “Xuân yêu thương - Tết Bính Ngọ” đã trao 56 phần quà cho người nghèo, cận nghèo, người già neo đơn; tặng 13 xe đạp “Tiếp sức đến trường” cho học sinh vượt khó. Dịp này, 9 em học sinh còn được nhận học bổng từ Dự án Hy Vọng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Tại Trường Tiểu học Kon Chiêng số 1 (xã Kon Chiêng), chương trình “Xuân yêu thương - Tết Bính Ngọ” đã trao 50 phần quà gồm áo khoác, mì tôm, tập vở cho học sinh nghèo vượt khó, với tổng trị giá 20 triệu đồng. Đại diện chính quyền địa phương khẳng định, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để các em thêm niềm tin, nghị lực trên con đường học tập.

Ở xã Gào, chương trình “Xuân tình nguyện” đã trao 2.000 quyển vở, 720 cây bút, 850 áo ấm, bộ quần áo, 50 thùng mì tôm cùng 100 suất quà cho khoảng 300 thiếu nhi, chủ yếu là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Theo anh Nguyễn Đình Bảo - Phó Bí thư Đoàn phường Pleiku, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, hoạt động nhằm chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em đón năm mới ấm áp, ý nghĩa hơn.

Còn tại xã Ia Boòng, chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện” đã trao 100 suất quà Tết và 1.200 bộ đồ dùng học tập cho học sinh, góp phần chia sẻ khó khăn và tiếp sức đến trường cho các em nhỏ vùng sâu.

Những chiếc áo ấm được trao tận tay học sinh vùng khó, mang theo hơi ấm của mùa xuân tình nguyện. Ảnh: Minh Chí

Lan tỏa mùa xuân từ những hoạt động cộng đồng thiết thực

Bên cạnh việc trao quà, các chương trình xuân tình nguyện còn tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và nâng cao nhận thức cho người dân.

Tại Trường Tiểu học Nay Der (xã Gào), sau khi nhận quà, các em học sinh được tham gia các trò chơi tập thể, sinh hoạt thiếu nhi sôi nổi. Chị Puih Pỡi (đoàn viên chi đoàn làng Nhao 1) chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia chương trình xuân tình nguyện. Mong rằng những phần quà và hoạt động hôm nay sẽ giúp các em đến trường ấm áp hơn, học tập tốt hơn”.

Còn anh Đào Thanh Đạt (Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 1, phường Pleiku) hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để thiếu nhi có thêm trải nghiệm, niềm vui. Trong niềm háo hức, em Nguyễn Thị Bảo An (lớp 5/1) hồn nhiên nói: “Hôm nay con được chơi rất nhiều trò chơi và nhận nhiều quà. Con sẽ cố gắng học giỏi, nghe lời thầy cô, bố mẹ”.

Các em học sinh Trường Tiểu học Nay Der tỏ ra thích thú khi tham gia trò chơi tập thể. Ảnh: Minh Chí

Đáng chú ý, tại xã Ia Boòng, chương trình tình nguyện còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo người dân. Các nội dung tập trung vào phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, an toàn giao thông, an ninh mạng và Luật Nghĩa vụ quân sự. Người dân cũng được hướng dẫn nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, “tín dụng đen”, mua bán người nhằm nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ bản thân và gia đình.

Cùng với đó, ban tổ chức triển khai “Gian hàng 0 đồng” với quần áo, chăn ấm được giặt sạch, phân loại gọn gàng để người dân tự lựa chọn; đồng thời cắt tóc miễn phí cho người dân và trẻ em. Những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần tăng thêm sự gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Cắt tóc miễn phí cho người dân và trẻ em. Ảnh: ĐVCC

Những việc làm cụ thể, thiết thực không chỉ góp phần chăm lo đời sống cho người dân, học sinh vùng khó mà còn thắt chặt tình quân - dân, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an và tuổi trẻ Gia Lai trong công tác an sinh xã hội, để mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến gần hơn với mọi người, mọi nhà.