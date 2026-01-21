Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xã Ya Hội bàn giao nhà cho hộ nghèo bị thiệt hại do bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-1, UBND xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao nhà cho các hộ nghèo bị sập nhà hoàn toàn do bão số 13 gây ra.

Theo đó, 2 hộ dân được trao nhà là bà Lê Thị Bằng (SN 1981, trú thôn An Hòa) và gia đình anh Dương Công Sung (SN 1994, trú thôn An Quý).

619653056-122159628266921248-4934618920877329249-n.jpg
Bàn giao nhà cho gia đình bà Lê Thị Bằng (trú thôn An Hòa, xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ĐVCC

Các căn nhà được khởi công xây dựng đầu tháng 12-2025, với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng/căn từ nguồn ngân sách UBND tỉnh Gia Lai, cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Sau hơn một tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp các hộ dân có chỗ ở ổn định, an toàn.

Dịp này, HĐND, UBND xã cùng các ban, ngành liên quan đã trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu để các gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đak Sơmei vui mùa đót

Rộn ràng mùa đót ở Đak Sơmei

Đời sống

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, hoa đót nở rộ khắp triền rừng. Từ sáng sớm, người dân xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã vào rừng hái đót với mong muốn có thêm khoản thu nhập cho gia đình.

Lễ bàn giao nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sró, huyện Kông Chro trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung vào sáng ngày 15-1.

Hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” ở xã vùng khó

Đời sống

(GLO)- Các ngôi nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” sớm hoàn thành và bàn giao vào sáng 15-1 không chỉ giúp người dân xã Sró có nơi ở an toàn mà còn được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm vui mới. Đây cũng là điểm tựa giúp người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Đời sống

(GLO)- Tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai), tinh thần "gần dân nhất" được cụ thể hóa bằng những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm. Không chỉ hướng dẫn thao tác trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mỗi hồ sơ được giải quyết là sự tận tụy, linh hoạt của cán bộ làm nhiệm vụ.

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông

Đời sống

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026.

Không gian gian hàng ký gửi đồ handmade phi lợi nhuận tại Nương Coffee, một quán cà phê mộc mạc và độc đáo tại phố núi Gia Lai.

Độc đáo quán cà phê ký gửi đồ handmade ở phố núi

Chuyển động trẻ

(GLO)- Giữa lòng phố núi Gia Lai, có một quán cà phê nhỏ nhưng đặc biệt. Không trang trí cầu kỳ hay bắt trend, nét riêng của Nương Coffee nằm ở sự mộc mạc, gần gũi và một không gian ít gặp ở các quán cà phê. Đó là gian hàng ký gửi phi lợi nhuận dành cho sản phẩm thủ công (handmade).

Lễ ra quân triển khai mô hình Tuyến đường số tại tổ dân phố Trần Phú, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai “Tuyến đường số” tại phường Bình Định

Xã hội

(GLO)- Ngày 11-1, tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình “Tuyến đường số” nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng công nghệ số trong xây dựng đời sống khu dân cư.

null