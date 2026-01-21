Xã Ya Hội bàn giao nhà cho hộ nghèo bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 20-1, UBND xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao nhà cho các hộ nghèo bị sập nhà hoàn toàn do bão số 13 gây ra.

Theo đó, 2 hộ dân được trao nhà là bà Lê Thị Bằng (SN 1981, trú thôn An Hòa) và gia đình anh Dương Công Sung (SN 1994, trú thôn An Quý).

Bàn giao nhà cho gia đình bà Lê Thị Bằng (trú thôn An Hòa, xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ĐVCC

Các căn nhà được khởi công xây dựng đầu tháng 12-2025, với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng/căn từ nguồn ngân sách UBND tỉnh Gia Lai, cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Sau hơn một tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp các hộ dân có chỗ ở ổn định, an toàn.

Dịp này, HĐND, UBND xã cùng các ban, ngành liên quan đã trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu để các gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.