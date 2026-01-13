Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

DUY ĐĂNG DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 13-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết Nhân ái”, trao tặng hơn 1.600 suất quà cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ khu vực phía Đông tỉnh.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, chùa Phổ Thiện Hòa (TP. Hồ Chí Minh) và Trung tâm Phật giáo Úc Châu - chùa Ấn Quang (TP. Melbourne, Australia) trao tặng 1.500 suất quà cho 1.500 hộ dân ở các xã Bình An, Bình Phú và các phường An Nhơn Tây, Bình Định (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Tổng trị giá quà tặng là 1,5 tỷ đồng.

1.jpg
Đại diện các đơn vị tặng quà cho người dân xã Bình An. Ảnh: Duy Đăng

Bên cạnh đó, 5 suất quà (10 triệu đồng/suất) cũng được các đơn vị trao tặng cho những gia đình có thân nhân thiệt mạng trong đợt thiên tai vừa qua, góp phần sẻ chia mất mát và tiếp thêm động lực để người dân ổn định cuộc sống, đón năm mới Bính Ngọ 2026.

* Cùng ngày tại xã Tuy Phước Đông, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (Phú Mỹ Miền Trung) đã trao 95 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai trên địa bàn xã Tuy Phước Đông.

Tặng quà Tết cho người dân xã Tuy Phước Đông. Ảnh: ĐVCC

Tặng quà Tết cho người dân xã Tuy Phước Đông. Ảnh: ĐVCC

Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động giàu ý nghĩa, hướng tới sẻ chia khó khăn với người nghèo và các gia đình yếu thế. Qua đó, giúp nhiều hộ dân, nhất là những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người nghèo, khó khăn trong tỉnh có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

