Trao tặng cờ Tổ quốc cho hội viên phụ nữ nhân dịp bầu cử

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 13-3, chị Rơ Châm Byan – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng De Lung 1 (xã Ia Krái) đã trao tặng 40 lá cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ trong làng.

Được biết, làng De Lung 1 hiện có 121 hộ dân. Từ nguồn kinh phí cá nhân, chị Rơ Châm Byan đã mua 40 lá cờ Tổ quốc trao tặng cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ trong làng.

Bên cạnh đó, chị còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân trong làng treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Chị Rơ Châm Byan (bìa phải) đã trao tặng 40 lá cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ trong làng. Ảnh: Chu Hằng

Đây là việc làm thiết thực, thể hiện vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia ngày bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam.