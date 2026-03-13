Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

(GLO)- Chiều 13-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15-3.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và đúng quy định. Tại các địa phương trong toàn tỉnh, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu, bố trí hòm phiếu, bảng niêm yết và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử được thực hiện chu đáo, bảo đảm tính trang trọng, đúng quy định và sẵn sàng phục vụ ngày bầu cử.

Việc giao nhận, quản lý và phân phối tài liệu, phiếu bầu được thực hiện đúng quy trình. Các tổ bầu cử đã cơ bản hoàn thành việc phát thẻ cử tri.

Đến cuối ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các địa bàn ứng cử.

Công tác trang trí trực quan tại các khu vực bỏ phiếu; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử (15-3) được đảm bảo.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải báo cáo tình hình chuẩn bị cho ngày bầu cử. Ảnh: N.H

Để kịp thời hỗ trợ, tổng hợp kết quả công tác bầu cử của các ban bầu cử Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ đã phân công công chức, viên chức tham gia trực tiếp tại các địa bàn đặt trụ sở của các ban bầu cử; phối hợp các địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình cử tri tham gia bỏ phiếu; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại các tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu theo địa bàn và báo cáo nhanh tiến độ tình hình bầu cử đảm bảo theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ đã phân công cán bộ kỹ thuật đầu mối tại 135 xã, phường; thiết lập chế độ trực 24/7 từ ngày 14-3 đến khi kết thúc công tác báo cáo kết quả kiểm phiếu ngày 15-3; bảo đảm phối hợp hỗ trợ, ứng cứu thông tin tức thời cho các địa phương, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong ngày bầu cử chính thức.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tình hình đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử (15-3). Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị bầu cử của Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để ngày bầu cử thật sự là ngày hội lớn của toàn dân, Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh cần chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các bước bầu cử.

Đồng thời, rà soát kỹ tất cả các khâu, các bước trong công tác chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian, an toàn, dân chủ và đạt kết quả tốt nhất.

Các điểm bầu cử cần được trang trí, khánh tiết khang trang, sạch sẽ, tạo không gian thuận lợi để người dân đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Việc bố trí khu vực bỏ phiếu phải khoa học, hợp lý; chú trọng các điều kiện phục vụ cử tri như nơi gửi xe, nước uống, các điều kiện hỗ trợ y tế và phương án hậu cần cần thiết.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tại các khu dân cư, khu vực bỏ phiếu và thông qua các tổ bầu cử để nâng cao nhận thức của cử tri về ý nghĩa của cuộc bầu cử; vận động người dân trực tiếp tham gia bỏ phiếu, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Đối với công tác nghiệp vụ bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu từ cấp phát thẻ cử tri, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tham gia công tác bầu cử đến việc tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Công tác kiểm phiếu phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, cần có các phương án dự phòng đối với các tình huống phát sinh để bảo đảm quá trình bầu cử diễn ra thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Lực lượng công an, quân sự và các lực lượng liên quan cần chủ động xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức bảo vệ chặt chẽ các khu vực bầu cử, duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, tuyệt đối không chủ quan.