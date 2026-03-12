Xã Phù Mỹ Tây tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử

(GLO)- Ngày 11-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Mỹ Tây tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thí sinh tham gia thi theo hình thức trắc nghiệm trực tiếp. Ảnh: ĐVCC

Tham gia hội thi có 45 thí sinh đến từ 15 thôn trên địa bàn xã. Thí sinh tham gia thi theo hình thức trắc nghiệm trực tiếp, với các câu hỏi xoay quanh các nội dung: quy trình hiệp thương, nguyên tắc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu…

Kết thúc hội thi, thí sinh Võ Hoàng Gia Bảo (thôn Phú Thiện) đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc. Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì và 4 giải ba cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi. Ảnh: ĐVCC

Hội thi là hoạt động thiết thực góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật về bầu cử; qua đó nâng cao hiểu biết, tạo động lực để cán bộ, nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.