Chọn đúng người đại diện cho tiếng nói của nhân dân

(GLO)- Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, vấn đề nâng cao chất lượng đại biểu đang được cử tri đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh bảo đảm cơ cấu đại diện, yêu cầu về bản lĩnh, trách nhiệm, sự sâu sát thực tiễn và khả năng phản ánh đúng tiếng nói của cử tri được đặt lên hàng đầu.

Gần dân, nói đúng tiếng nói cử tri

Theo ông Nguyễn Dũng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai, để thực hiện tốt vai trò đại biểu dân cử, mỗi đại biểu phải thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình thực tiễn.

Khi hiểu rõ thực tiễn địa phương, đại biểu mới có thể nhận diện đúng những vấn đề bức xúc, những bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng với việc bám cơ sở, đại biểu cần lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân bằng nhiều cách thức phù hợp. Từ đó, những kiến nghị đưa ra phải đúng và trúng những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Công tác rà soát danh sách và chuẩn bị phát thẻ cử tri được các tổ bầu cử triển khai chặt chẽ. Ảnh: P.D

Ông Dũng cho rằng, chương trình hành động của ứng cử viên cần cụ thể, gắn với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, tránh tình trạng xây dựng chung chung. Những nội dung đã cam kết trước cử tri phải được theo đuổi đến cùng, gắn với kết quả cụ thể trong thực tế.

Thực tiễn phát triển luôn đặt ra nhiều vấn đề mới cần được tháo gỡ. Vì vậy, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của đại biểu có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng nghị quyết cũng như hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử.

“Tôi tin rằng những đại biểu được hiệp thương giới thiệu và được cử tri tín nhiệm sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề của địa phương, đơn vị cũng như của người dân, cộng đồng doanh nghiệp” - ông Dũng chia sẻ.

Từng nhiều năm tham gia cơ quan dân cử, bà Rơ Châm H’Yéo (tổ 3, phường Pleiku) - nguyên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai giai đoạn 1985-2006 cho rằng: Đại biểu ứng cử ở địa bàn nào phải sâu sát địa bàn đó, nắm chắc đời sống người dân; đồng thời, biết lắng nghe, chắt lọc thông tin để phản ánh đầy đủ ý kiến cử tri, không né tránh những vấn đề người dân quan tâm.

Bà Rơ Châm H’Yéo nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực bỏ phiếu thuộc phường Pleiku. Ảnh: P.D

Theo bà H’Yéo, trong nhiệm kỳ mới, HĐND cần quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn và giải quyết việc làm cho thanh niên sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Ngoài ra, các đại biểu cần quan tâm đến chính sách đối với người cao tuổi, phụ nữ và các nhóm yếu thế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi việc tiếp cận chính sách còn nhiều hạn chế.

Kỳ vọng vào trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Đại biểu HĐND là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND; thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực thi pháp luật.

Vì vậy, đại biểu cần thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề nổi cộm ở địa phương.

Bà Bùi Thị Xuân Thủy - cử tri thôn Trung Tín 1 (xã Tuy Phước) kỳ vọng các đại biểu HĐND các cấp thực hiện đúng cam kết trước cử tri, duy trì mối liên hệ mật thiết với người dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị chính đáng; đồng thời, quan tâm hơn đến an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ đất ở, nhà ở cho hộ nghèo, hộ đông con có hoàn cảnh khó khăn.

Khu vực bỏ phiếu số 24 (thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước) được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: N.H

Ông Đặng Bá Hy - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kỳ Sơn (xã Tuy Phước Đông) đề xuất: Các đại biểu HĐND cần tích cực tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách và góp phần triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển KT-XH của địa phương.

Theo ông Hy, người dân thôn Kỳ Sơn chủ yếu canh tác lúa và nuôi trồng thủy sản nhưng thu nhập còn bấp bênh do thời tiết thất thường, đầu ra sản phẩm chưa ổn định.

Vì vậy, cử tri mong muốn các đại biểu HĐND nắm chắc tiềm năng, lợi thế của địa phương để đề xuất chính sách thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, du lịch, tạo thêm sinh kế và việc làm cho người dân.

Ở góc nhìn của người có uy tín trong cộng đồng, ông Nguyễn Thanh Bình - già làng thôn Hiệp Giao (xã Vân Canh) mong muốn các đại biểu HĐND tiếp tục quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, y tế và chế độ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, các đại biểu cần kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch để tạo thêm thu nhập cho đồng bào; có chính sách hỗ trợ nghệ nhân, già làng và người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục gìn giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống.

Từ những kỳ vọng trên, cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử giữ đúng lời hứa trước cử tri, phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.