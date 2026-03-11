Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Chọn đúng người đại diện cho tiếng nói của nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN PHƯƠNG DUNG HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, vấn đề nâng cao chất lượng đại biểu đang được cử tri đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh bảo đảm cơ cấu đại diện, yêu cầu về bản lĩnh, trách nhiệm, sự sâu sát thực tiễn và khả năng phản ánh đúng tiếng nói của cử tri được đặt lên hàng đầu.

Gần dân, nói đúng tiếng nói cử tri

Theo ông Nguyễn Dũng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai, để thực hiện tốt vai trò đại biểu dân cử, mỗi đại biểu phải thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình thực tiễn.

Khi hiểu rõ thực tiễn địa phương, đại biểu mới có thể nhận diện đúng những vấn đề bức xúc, những bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng với việc bám cơ sở, đại biểu cần lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân bằng nhiều cách thức phù hợp. Từ đó, những kiến nghị đưa ra phải đúng và trúng những vấn đề mà cử tri quan tâm.

3.jpg
Công tác rà soát danh sách và chuẩn bị phát thẻ cử tri được các tổ bầu cử triển khai chặt chẽ. Ảnh: P.D

Ông Dũng cho rằng, chương trình hành động của ứng cử viên cần cụ thể, gắn với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, tránh tình trạng xây dựng chung chung. Những nội dung đã cam kết trước cử tri phải được theo đuổi đến cùng, gắn với kết quả cụ thể trong thực tế.

Thực tiễn phát triển luôn đặt ra nhiều vấn đề mới cần được tháo gỡ. Vì vậy, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của đại biểu có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng nghị quyết cũng như hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử.

“Tôi tin rằng những đại biểu được hiệp thương giới thiệu và được cử tri tín nhiệm sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề của địa phương, đơn vị cũng như của người dân, cộng đồng doanh nghiệp” - ông Dũng chia sẻ.

Từng nhiều năm tham gia cơ quan dân cử, bà Rơ Châm H’Yéo (tổ 3, phường Pleiku) - nguyên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai giai đoạn 1985-2006 cho rằng: Đại biểu ứng cử ở địa bàn nào phải sâu sát địa bàn đó, nắm chắc đời sống người dân; đồng thời, biết lắng nghe, chắt lọc thông tin để phản ánh đầy đủ ý kiến cử tri, không né tránh những vấn đề người dân quan tâm.

1.jpg
Bà Rơ Châm H’Yéo nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực bỏ phiếu thuộc phường Pleiku. Ảnh: P.D

Theo bà H’Yéo, trong nhiệm kỳ mới, HĐND cần quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn và giải quyết việc làm cho thanh niên sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Ngoài ra, các đại biểu cần quan tâm đến chính sách đối với người cao tuổi, phụ nữ và các nhóm yếu thế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi việc tiếp cận chính sách còn nhiều hạn chế.

Kỳ vọng vào trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Đại biểu HĐND là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND; thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực thi pháp luật.

Vì vậy, đại biểu cần thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề nổi cộm ở địa phương.

Bà Bùi Thị Xuân Thủy - cử tri thôn Trung Tín 1 (xã Tuy Phước) kỳ vọng các đại biểu HĐND các cấp thực hiện đúng cam kết trước cử tri, duy trì mối liên hệ mật thiết với người dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị chính đáng; đồng thời, quan tâm hơn đến an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ đất ở, nhà ở cho hộ nghèo, hộ đông con có hoàn cảnh khó khăn.

chon-dung-nguoi-dai-dien-cho-tieng-noi-cua-nhan-dan.jpg
Khu vực bỏ phiếu số 24 (thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước) được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: N.H

Ông Đặng Bá Hy - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kỳ Sơn (xã Tuy Phước Đông) đề xuất: Các đại biểu HĐND cần tích cực tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách và góp phần triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển KT-XH của địa phương.

Theo ông Hy, người dân thôn Kỳ Sơn chủ yếu canh tác lúa và nuôi trồng thủy sản nhưng thu nhập còn bấp bênh do thời tiết thất thường, đầu ra sản phẩm chưa ổn định.

Vì vậy, cử tri mong muốn các đại biểu HĐND nắm chắc tiềm năng, lợi thế của địa phương để đề xuất chính sách thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, du lịch, tạo thêm sinh kế và việc làm cho người dân.

Ở góc nhìn của người có uy tín trong cộng đồng, ông Nguyễn Thanh Bình - già làng thôn Hiệp Giao (xã Vân Canh) mong muốn các đại biểu HĐND tiếp tục quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, y tế và chế độ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, các đại biểu cần kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch để tạo thêm thu nhập cho đồng bào; có chính sách hỗ trợ nghệ nhân, già làng và người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục gìn giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống.

Từ những kỳ vọng trên, cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử giữ đúng lời hứa trước cử tri, phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cử tri làng biển trước ngày hội toàn dân

Cử tri làng biển trước ngày hội toàn dân

Phóng sự

(GLO)- Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí chuẩn bị đang lan tỏa tại các khu dân cư ven biển. Dù bận rộn với những chuyến ra khơi, nhiều ngư dân vẫn chủ động tìm hiểu ứng cử viên, sắp xếp công việc để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 15 đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn các xã: Ia Dơk, Ia Dom và Đức Cơ.

Những cử tri đặc biệt nơi biên giới Ia Pnôn.

Những cử tri đặc biệt nơi biên giới Ia Pnôn

Chính trị

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trước, để thoát nạn diệt chủng Pol Pot, nhiều người Campuchia sang Việt Nam định cư tại làng Triêl (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai). Khi được công nhận quốc tịch Việt Nam, bà con tích cực tham gia bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Nhớ những chuyến đi chỉ đạo bầu cử vùng khó

Nhớ những chuyến đi chỉ đạo bầu cử ở vùng khó

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Nhận thức được tinh thần trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân, từ cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI đến khóa XV, lần nào tôi cũng đi bầu cử rất nghiêm túc. Có hai cuộc bầu cử mà tôi đặc biệt nhớ mãi, đó là một lần ở xã Tân Cảnh (huyện Đak Tô) và lần nữa là ở xã Đak Pet (huyện Đak Glei).

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai tiếp xúc với cử tri các xã, phường: Thống Nhất, Biển Hồ, Pleiku, Hội Phú, An Phú. Tại hội nghị, ứng cử viên đã cam kết phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phù Mỹ Bắc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Phù Mỹ Bắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 9-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Mỹ Bắc.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng khó khăn

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng khó khăn

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc với cử tri phường Ayun Pa và các xã Ia Rbol, Ia Tul, Ia Sao. Tại đây, các ứng cử viên cam kết sẽ luôn đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng khó khăn.

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nhơn Châu. Do điều kiện thời tiết bất lợi, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu UBND tỉnh và xã đảo.

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh. Đây là dịp quan trọng để người dân có cơ hội trao đổi, lắng nghe và bày tỏ những nguyện vọng, kỳ vọng của mình đến các ứng cử viên.

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Với tinh thần chủ động, chính xác, không để sót, không để trùng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri 2 xã Đề Gi và Cát Tiến kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và đời sống

Cử tri 2 xã Đề Gi và Cát Tiến kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và đời sống

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Đề Gi và Cát Tiến. Tại đây, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

null