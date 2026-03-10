Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai cam kết theo dõi, giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị của cử tri

BẢO LONG
(GLO)- Ngày 10-3, các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc cử tri 2 xã Bình Dương và An Lương, trình bày chương trình hành động và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

cac-ung-cu-vien-hdnd-tinh-don-vi-bau-cu-so-8-tiep-xuc-cu-tri-xa-binh-duong.jpg
Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri xã Bình Dương. Ảnh: Trung Nghĩa

Đơn vị bầu cử số 8 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ứng cử viên: ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai; ông Trần Văn Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Mỹ Đông; ông Phạm Tấn Thành - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Gia Lai; bà Phạm Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Mỹ Bắc; bà Đặng Thị Nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Bình Dương; ông Võ Thanh Phùng - Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hà Minh Văn - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Duy Ngân; ông Trần Quốc Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lương.

Sau khi MTTQ Việt Nam 2 xã công bố danh sách và giới thiệu tiểu sử tóm tắt, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; thường xuyên lắng nghe ý kiến, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị.

Các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ tích cực tham gia quyết định những vấn đề phát triển KT-XH của địa phương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân thông qua các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân.

cu-tri-xa-binh-duong-gui-tam-tu-nguyen-vong-den-dai-bieu.jpg
Cử tri xã Bình Dương nêu tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Trung Nghĩa

Cử tri 2 xã đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng viên quan tâm đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu vực Phù Mỹ; chú trọng phát triển nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản bền vững, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

Cử tri xã Bình Dương đề nghị sớm xây mới chợ Bình Dương nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; quy hoạch các mỏ đất, cát phục vụ xây dựng hạ tầng và nhu cầu nhà ở của người dân.

Cử tri An Lương kiến nghị sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại thôn An Mỹ do lấn chiếm dòng chảy và tại thôn Lương Trung do nhiều hộ gia đình chăn nuôi vịt; xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ 360 hộ dân thôn Trinh Long Khánh.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-mong-muon-cu-tri-2-xa-tich-cuc-tham-gia-bau-cu.jpg
Ứng cử viên Nguyễn Tuấn Thanh mong muốn cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định. Ảnh: Trung Nghĩa

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Tuấn Thanh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri. Với cương vị, chức trách của mình, ông đã giải trình từng vấn đề cử tri nêu, đồng thời yêu cầu địa phương xem xét giải quyết các vấn đề liên quan.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh mong muốn cử tri 2 xã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

