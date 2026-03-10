Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN THÚY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 10-3, Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 15 đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn các xã: Ia Dơk, Ia Dom và Đức Cơ.

Đoàn kiểm tra do Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 15 làm trưởng đoàn.

chi-huy-truong-bo-chqs-tinh-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-tai-3-xa-phia-tay-gia-lai.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh kiểm tra bảng niêm yết danh sách ứng viên tại khu vực bỏ phiếu số 5 (làng Sung Kép, xã Ia Dơk). Ảnh: Huy Bắc

Theo báo cáo của ủy ban bầu cử các địa phương, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản đã hoàn tất. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.

Việc trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và các văn bản liên quan được thực hiện đúng quy định, bảo đảm khoa học, thuận tiện để nhân dân theo dõi.

nhieu-khu-vuc-bo-phieu-duoc-trang-tri-trang-trong-ruc-ro.jpg
Nhiều khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, rực rỡ. Ảnh: Huy Bắc

Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định.

Sau khi nghe báo cáo của các địa phương và kiểm tra thực tế tại các điểm bỏ phiếu ở thôn, làng và Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Đại tá Nguyễn Thế Vinh ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và ủy ban bầu cử các địa phương trong triển khai nhiệm vụ.

dai-ta-nguyen-the-vinh-thu-hai-tu-phai-qua-trao-doi-dong-vien-cac-to-bau-cu-trong-qua-trinh-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-bau-cu.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với thành viên các tổ bầu cử. Ảnh: Huy Bắc

Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, vì vậy, các địa phương cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban Bầu cử tỉnh; kịp thời rà soát, khắc phục những tồn tại, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn để bảo đảm quá trình tổ chức bầu cử diễn ra đúng quy trình, đúng pháp luật.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương rà soát cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu; bố trí khu vực ghi phiếu bảo đảm kín đáo, trang trọng; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

2-dai-ta-nguyen-the-vinh-yeu-cau-cac-dia-phuong-tang-cuong-bao-dam-an-ninh-trat-tu-chuan-bi-day-du-phuong-an-du-phong-de-xu-ly-kip-thoi-cac-tinh-huong.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Ảnh: Huy Bắc

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tăng cường cổ động trực quan, tạo không khí phấn khởi để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 5 xã phía Tây tỉnh Gia Lai

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 5 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 9-3, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị bầu cử số 15 đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh gồm: Ia Krái, Ia Chia, Ia O, Ia Grai, Ia Hrung.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác bầu cử

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa bàn các xã, phường: Ân Tường, Vạn Đức, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông.

Cử tri 2 xã Phù Cát, Hòa Hội kỳ vọng đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát cơ sở

Cử tri xã Phù Cát và Hòa Hội kỳ vọng đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát cơ sở

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Phù Cát và Hòa Hội. Tại hội nghị, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ luôn gần dân, sát cơ sở.

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai tiếp xúc với cử tri các xã, phường: Thống Nhất, Biển Hồ, Pleiku, Hội Phú, An Phú. Tại hội nghị, ứng cử viên đã cam kết phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phù Mỹ Bắc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Phù Mỹ Bắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 9-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Mỹ Bắc.

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nhơn Châu. Do điều kiện thời tiết bất lợi, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu UBND tỉnh và xã đảo.

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh. Đây là dịp quan trọng để người dân có cơ hội trao đổi, lắng nghe và bày tỏ những nguyện vọng, kỳ vọng của mình đến các ứng cử viên.

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Với tinh thần chủ động, chính xác, không để sót, không để trùng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri 2 xã Đề Gi và Cát Tiến kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và đời sống

Cử tri 2 xã Đề Gi và Cát Tiến kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và đời sống

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Đề Gi và Cát Tiến. Tại đây, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đem tiếng nói, tâm tư của người dân đến nghị trường Quốc hội

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đem tiếng nói, tâm tư của người dân đến nghị trường Quốc hội

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang để vận động bầu cử và cam kết đem tiếng nói, tâm tư người dân đến nghị trường Quốc hội.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã phía Tây tỉnh.

Cử tri 2 xã Hội Sơn và Xuân An kỳ vọng các ứng cử viên phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở

Cử tri 2 xã Hội Sơn và Xuân An kỳ vọng các ứng cử viên phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Hội Sơn và Xuân An. Qua đây, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở...

null