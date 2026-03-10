Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 10-3, Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 15 đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn các xã: Ia Dơk, Ia Dom và Đức Cơ.

Đoàn kiểm tra do Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 15 làm trưởng đoàn.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh kiểm tra bảng niêm yết danh sách ứng viên tại khu vực bỏ phiếu số 5 (làng Sung Kép, xã Ia Dơk). Ảnh: Huy Bắc

Theo báo cáo của ủy ban bầu cử các địa phương, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản đã hoàn tất. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.

Việc trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và các văn bản liên quan được thực hiện đúng quy định, bảo đảm khoa học, thuận tiện để nhân dân theo dõi.

Nhiều khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, rực rỡ. Ảnh: Huy Bắc

Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định.

Sau khi nghe báo cáo của các địa phương và kiểm tra thực tế tại các điểm bỏ phiếu ở thôn, làng và Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Đại tá Nguyễn Thế Vinh ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và ủy ban bầu cử các địa phương trong triển khai nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với thành viên các tổ bầu cử. Ảnh: Huy Bắc

Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, vì vậy, các địa phương cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban Bầu cử tỉnh; kịp thời rà soát, khắc phục những tồn tại, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn để bảo đảm quá trình tổ chức bầu cử diễn ra đúng quy trình, đúng pháp luật.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương rà soát cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu; bố trí khu vực ghi phiếu bảo đảm kín đáo, trang trọng; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Ảnh: Huy Bắc

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tăng cường cổ động trực quan, tạo không khí phấn khởi để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.