Xã biên giới Ia Mơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I

R'Ô HOK
(GLO)- Ngày 8-5, UBND xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I - 2026.

Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Mơ diễn ra từ ngày 8 đến 11-5, với sự tham gia của 700 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị và 6 thôn, làng trên địa bàn xã.

Các đoàn vận động viên diễu hành tại lễ khai mạc đại hội. Ảnh: Đ.V

Các vận động viên tranh tài ở 7 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, bắn nỏ, cờ tướng, điền kinh và đẩy gậy.

Đại hội là dịp lan tỏa sâu rộng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần gắn kết cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển.

Thông qua Đại hội, địa phương sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026.

