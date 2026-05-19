Hơn 1.800 VĐV tham gia Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 19-5, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) Công an tỉnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ I - 2026.

Đại hội TDTT Công an tỉnh lần thứ I - 2026 thu hút sự tham gia của hơn 1.800 vận động viên (VĐV) là các cán bộ, chiến sĩ đến từ 23 đội thuộc các cụm thi đua trong toàn lực lượng Công an tỉnh.



Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026. Ảnh: H.V

Các VĐV tranh tài 8 môn gồm: việt dã, bóng chuyền nam, bóng đá nam 7 người, bơi, chiến sĩ Công an khỏe, kéo co, cầu lông và pickleball.

Các cụm thi đua tham gia Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Ngay sau lễ khai mạc, vòng chung kết môn bóng chuyền nam đã diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của 8 đội bóng xuất sắc. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội có thành tích cao nhất mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết.

Trước đó, môn bóng chuyền nam trong khuôn khổ Đại hội đã được tổ chức thi đấu vòng loại tại 2 khu vực gồm khu vực Quy Nhơn và khu vực Diên Hồng, thu hút 23 đội bóng tham gia tranh tài.

Một pha bóng giữa khối Xây dựng lực lượng (áo đỏ) với khối Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: H.V

Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2026); 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026); 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026) và 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026).

Đây cũng là dịp đánh giá phong trào rèn luyện TDTT trong toàn lực lượng Công an tỉnh; đồng thời làm cơ sở tuyển chọn những VĐV xuất sắc nhằm bồi dưỡng, tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT do Bộ Công an và tỉnh Gia Lai tổ chức.

Dự kiến, lễ bế mạc Đại hội TDTT Công an tỉnh sẽ diễn ra ngày 22-5.

​