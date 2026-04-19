Gần 500 VĐV tham gia Đại hội thể dục thể thao phường Diên Hồng lần thứ I

(GLO)- Chiều 19-4, tại sân Trường THPT chuyên Hùng Vương, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I - 2026.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, vận động viên và học sinh trên địa bàn.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường Diên Hồng lần thứ I. Ảnh: Bá Bính

Đại hội thu hút gần 500 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, được tổ chức thành 9 đoàn trên cơ sở liên kết 32 tổ dân phố và làng Pleiku Roh.

Phần diễu hành của 10 khối diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, khí thế thi đua và sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.

Lãnh đạo phường Diên Hồng thắp ngọn đuốc truyền thống. Ảnh: Bá Bính

Các vận động viên tranh tài ở 6 môn gồm: bóng đá, bóng bàn, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng và pickleball. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu được triển khai, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Đại hội là dịp thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.