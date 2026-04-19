Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Gần 500 VĐV tham gia Đại hội thể dục thể thao phường Diên Hồng lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 19-4, tại sân Trường THPT chuyên Hùng Vương, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I - 2026.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, vận động viên và học sinh trên địa bàn.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường Diên Hồng lần thứ I. Ảnh: Bá Bính

Đại hội thu hút gần 500 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, được tổ chức thành 9 đoàn trên cơ sở liên kết 32 tổ dân phố và làng Pleiku Roh.

Phần diễu hành của 10 khối diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, khí thế thi đua và sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.

Lãnh đạo phường Diên Hồng thắp ngọn đuốc truyền thống. Ảnh: Bá Bính

Các vận động viên tranh tài ở 6 môn gồm: bóng đá, bóng bàn, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng và pickleball. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu được triển khai, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Đại hội là dịp thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Biểu diễn cồng chiêng tại lễ khai mạc. Ảnh: Bá Bính
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đông đảo thực khách tập trung về Phố ẩm thực Diên Hồng để thưởng thức các món ngon.

Phố ẩm thực Diên Hồng - điểm hẹn sôi động về đêm

(GLO)- Phố ẩm thực tại phường Diên Hồng đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng 3-2026, địa điểm này đã bắt đầu nhộn nhịp, góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động về đêm tại phố núi.

Có thể bạn quan tâm

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

Thể thao

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

