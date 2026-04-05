Đoàn phường Thống Nhất vô địch Giải bóng đá tứ hùng chào mừng thành công cuộc bầu cử

(GLO)- Ngày 5-4, HĐND phường Thống Nhất tổ chức Giải bóng đá tứ hùng chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Giải đấu có sự tham gia của 4 đội bóng: Đoàn phường Thống Nhất, Công an phường Thống Nhất, FC 211 HĐND và FC Ia Ly. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm; tạo nên những trận cầu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ.

Đoàn phường Thống Nhất giành giải nhất Giải bóng đá tứ hùng chào mừng thành công cuộc bầu cử. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc giải, Đoàn phường Thống Nhất đoạt chức vô địch, Công an phường Thống Nhất giành giải nhì, FC 211 HĐND giành giải ba, giải khuyến khích thuộc về FC Ia Ly. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc và thủ môn xuất sắc.