Phường Thống Nhất sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử

(GLO)- Tối 21-3, Cụm thi đua số 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thống Nhất tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của hội viên phụ nữ Cụm thi đua số 2, phường Thống Nhất. ĐVCC

Chương trình thu hút gần 100 diễn viên không chuyên đến từ các chi hội trong cụm tham gia biểu diễn với nhiều tiết mục đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn đã đến xem, cổ vũ.

Cùng ngày, Cụm thi đua số 3-4 cũng tổ chức giải bóng chuyền hơi với sự tham gia của gần 100 vận động viên đến từ 9 đội bóng. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, với những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Các cầu thủ nữ thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, tại sân bóng đá Vạn Phú, Cụm thi đua số 4 Hội LHPN phường Thống Nhất tổ chức giao lưu bóng đá nữ.

Chương trình diễn ra trong không khí đoàn kết, sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn đến xem, cổ vũ. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 1 giải nhất và 1 giải nhì cho các đội, ghi nhận nỗ lực thi đấu và tinh thần đoàn kết của các vận động viên.