Xã Gào tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, khen thưởng 10 tập thể, 31 cá nhân

MINH CHÍ
BÁ BÍNH
(GLO)- Sáng 20-3, Ủy ban bầu cử xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Cuộc bầu cử trên địa bàn xã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định; các khâu chuẩn bị từ hiệp thương nhân sự ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri đến tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử được thực hiện chặt chẽ.

Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 4 tiểu ban chuyên môn, 6 ban bầu cử và 6 tổ bầu cử tại 6 khu vực bỏ phiếu.

UBND xã Gào tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Bá Bính

Toàn xã có 10.227/10.227 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Cử tri đã bầu đủ 21 đại biểu HĐND xã, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử, nhất là ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều ý kiến cho rằng việc triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, cùng công tác chuẩn bị chặt chẽ tại các khu vực bỏ phiếu đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử trên địa bàn xã Gào diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật; an ninh trật tự được giữ vững, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

UBND xã Gào tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Gào tặng giấy khen cho 10 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Tinh gọn để mạnh hơn, tạo động lực phát triển đột phá

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Ươm mầm “hạt giống đỏ” từ mái trường phổ thông.

(GLO)- Những năm qua, Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Từ môi trường giáo dục của nhà trường, nhiều học sinh tiêu biểu đã trưởng thành, trở thành đảng viên trẻ, bổ sung nguồn cán bộ cho địa phương.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử ở phía Tây tỉnh

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

