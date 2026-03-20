Xã Gào tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, khen thưởng 10 tập thể, 31 cá nhân

(GLO)- Sáng 20-3, Ủy ban bầu cử xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Cuộc bầu cử trên địa bàn xã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định; các khâu chuẩn bị từ hiệp thương nhân sự ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri đến tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử được thực hiện chặt chẽ.

Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 4 tiểu ban chuyên môn, 6 ban bầu cử và 6 tổ bầu cử tại 6 khu vực bỏ phiếu.

UBND xã Gào tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Bá Bính

Toàn xã có 10.227/10.227 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Cử tri đã bầu đủ 21 đại biểu HĐND xã, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử, nhất là ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều ý kiến cho rằng việc triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, cùng công tác chuẩn bị chặt chẽ tại các khu vực bỏ phiếu đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử trên địa bàn xã Gào diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật; an ninh trật tự được giữ vững, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

UBND xã Gào tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Gào tặng giấy khen cho 10 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã.