Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

* Dự lễ Tuyên thệ CSM tại Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) có đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Lễ Tuyên thệ CSM tại Trung đoàn 739. Ảnh: H.P

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: H.P

Năm 2026, Trung đoàn 739 tiếp nhận và huấn luyện 342 CSM thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5). Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Trung đoàn đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huấn luyện CSM theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Sau 3 tháng huấn luyện, 100% nội dung kiểm tra đạt khá, giỏi; kiểm tra 3 môn có tiếng nổ bắn súng AK bài 1 đạt khá, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn bài 1 đạt giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật trong suốt quá trình huấn luyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 trong huấn luyện CSM. Ảnh: H.P

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 đã đạt được trong công tác huấn luyện CSM; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, ý chí quyết tâm của các CSM. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, các CSM đã hoàn thành tốt chương trình huấn luyện ban đầu để vinh dự đứng trong hàng ngũ QĐND Việt Nam.

Thực hiện nghi thức trao súng cho CSM tại lễ tuyên thệ. Ảnh: H.P

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 tham gia duyệt đội ngũ tại lễ tuyên thệ CSM. Ảnh: H.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cũng khẳng định: Khóa huấn luyện tân binh đã kết thúc nhưng chặng đường rèn luyện, cống hiến phía trước còn rất dài. Vì vậy, mỗi CSM cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, luôn ghi nhớ lời tuyên thệ thiêng liêng trước Quân kỳ Quyết thắng hôm nay; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Năm 2026, Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) bước vào nhiệm vụ huấn luyện trong điều kiện doanh trại, cơ sở vật chất phải hoán đổi giữa các đơn vị đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn, công tác chuẩn bị đã được tiến hành chu đáo từ rất sớm. Đặc biệt, Lữ đoàn đã đầu tư gần 500 triệu đồng cùng hơn 2.000 ngày công bộ đội để củng cố, làm mới vật chất, mô hình học cụ và thao trường bãi tập.

Chỉ huy Lữ đoàn 573 thực hiện nghi thức trao súng cho CSM. Ảnh: Minh Lâm

​Sau 3 tháng miệt mài “vượt nắng, thắng mưa” trên thao trường, các CSM đã có sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Quá trình kiểm tra 11/11 nội dung huấn luyện, 100% đạt yêu cầu; đặc biệt kiểm tra 3 môn có tiếng nổ bắn súng AK bài 1 đạt khá, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn bài 1 đạt giỏi.

* Tại Sư đoàn 31, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó chính ủy Quân đoàn 34 tham dự lễ Tuyên thệ CSM của Sư đoàn.

CSM ở Sư đoàn 31 tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng. Ảnh: N.Tùng

Năm 2026, Sư đoàn 31 được giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện 700 CSM của tỉnh Gia Lai và TP. Đà Nẵng. Trong 3 tháng huấn luyện, Sư đoàn đã triển khai đồng bộ các nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể lực và xây dựng nền nếp chính quy. Công tác huấn luyện được tổ chức đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Sư đoàn 31 tuyên dương, khen thưởng các CSM có thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện. Ảnh: N.Tùng

Kết quả, 100% CSM hoàn thành các nội dung huấn luyện theo chương trình quy định, kết quả kiểm tra cuối khóa đạt từ khá trở lên. Đơn vị bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí và trang bị kỹ thuật trong suốt quá trình huấn luyện.

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Tại buổi lễ, các CSM ở các đơn vị quân đội đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân và chính thức trở thành quân nhân trong QĐND Việt Nam.

CSM ở Trung đoàn 739 thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng. Ảnh: H.P

Sau lễ tuyên thệ, các CSM sẽ được biên chế về các đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.