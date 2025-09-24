Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Huấn luyện đêm là nội dung bắt buộc, chiếm 30% trong thời gian huấn luyện toàn bài. Đây cũng là sự kế thừa của truyền thống, kinh nghiệm xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội ta hơn 80 năm qua.

Xác định vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng đó nên đều đặn 2 lần/tuần, Trung đoàn 739 tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 52 huấn luyện đêm, hành trú quân chiến đấu.

Tiểu đoàn 52 phân công nhiệm vụ, quán triệt quy tắc bảo đảm an toàn và một số điểm chú ý trong quá trình huấn luyện đêm cho bộ đội. Ảnh: H.P

Để bảo đảm huấn luyện đêm được an toàn, hiệu quả, yêu cầu đặt ra là phải làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là phương án bảo đảm an toàn. Trên cơ sở đó, Tiểu đoàn 52 chuẩn bị đầy đủ hệ thống thao trường rút gọn, liên hoàn phục vụ huấn luyện.

Theo Thượng úy Phạm Thanh Mẫn-Đại đội trưởng Đại đội 1, nội dung chuẩn bị cho huấn luyện đêm phức tạp hơn so với huấn luyện ban ngày. Từ bố trí trận địa đến kiểm tra vũ khí trang bị, vật chất, tất cả phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi trời tối.

“Không chỉ tăng cường thêm cơ sở vật chất hỗ trợ, huấn luyện đêm đòi hỏi phải chuẩn bị cả về tinh thần cảnh giác, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, thuần thục các động tác kỹ thuật, chiến thuật cá nhân lẫn hiệp đồng tập thể”- Thượng úy Mẫn nói.

Sau khi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, đến giờ huấn luyện, chỉ huy đơn vị tập trung các thành phần, phân công nhiệm vụ, quán triệt quy tắc bảo đảm an toàn và một số điểm chú ý trong quá trình huấn luyện đêm.

Bộ đội thực hiện thao tác đeo mặt nạ phòng độc trong huấn luyện đêm. Ảnh: H.P

Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng kẻng báo động dồn dập vang lên. Với các nội dung huấn luyện như: bắn súng tiểu liên AK bài 2b bắn mục tiêu ẩn hiện ban đêm; các hình thức chiến thuật ban đêm cấp tiểu đội, trung đội, đại đội…, từng tốp cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 52 theo thứ tự cơ động về thao trường.

Trong đêm tối, dù tầm nhìn bị hạn chế, địa hình phức tạp nhưng với ý chí quyết tâm cao, không có khó khăn nào ngăn được những ánh mắt quan sát mục tiêu, những bước chân tiến công của bộ đội trên thao trường.

Trung tá Phạm Minh Điệp-Chính trị viên Tiểu đoàn 52-cho hay: Huấn luyện đêm rất khác với điều kiện huấn luyện ban ngày, khả năng quan sát, bao quát tầm nhìn của cán bộ cũng như chiến sĩ bị hạn chế. Đèn pin, gậy chỉ huy, đèn nhiều màu... cũng được thay thế cho cờ chỉ huy và báo tín hiệu để bộ đội nhận biết.

Trong quá trình huấn luyện, đơn vị còn bố trí đội hình "quân xanh", sử dụng các loại đèn, thiết bị giả định tạo âm thanh, ánh sáng mô phỏng hỏa lực địch để rèn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu. Những động tác cá nhân đòi hỏi phải cẩn thận, tác phong khẩn trương, chính xác trong từng nội dung huấn luyện chiến thuật ban đêm.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 52 đã thực hiện đúng phương châm huấn luyện từ dễ đến khó, từ tập chậm đến nhanh dần; thuần thục thao tác cá nhân mới tổ chức hợp luyện theo đội hình tiểu đội, trung đội, đại đội.

Hạ sĩ Trần Văn Giỏi (Trung đội 1, Đại đội 1) bày tỏ: “Để đáp ứng yêu cầu huấn luyện đêm, tôi đã phải trải qua nhiều giờ huấn luyện ban ngày cho thuần thục. Trong đêm tối, chúng tôi vừa thao tác, vừa tập trung quan sát, chú ý lắng nghe khẩu lệnh và thực hiện theo tín hiệu chiếu sáng. Qua huấn luyện đêm, chúng tôi càng bản lĩnh hơn, linh hoạt và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống”.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 52 luyện tập nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 2b “bắn mục tiêu ẩn hiện ban đêm”. Ảnh: H.P

Trong quá trình huấn luyện đêm, cán bộ, chỉ huy của Trung đoàn, Tiểu đoàn luôn sâu sát, uốn nắn từng yếu lĩnh, động tác, tư thế của bộ đội.

Thiếu tá Phan Quốc Trí-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 52-cho biết: “Trong huấn luyện đêm, chúng tôi nghiên cứu xây dựng các tình huống, phương án sát với thực tế, chú trọng huấn luyện cho bộ đội thuần thục các kỹ năng chiến đấu bộ binh; đồng thời, tăng cường huấn luyện thể lực, rèn luyện thể chất, nâng cao sức bền, sự dẻo dai cho bộ đội. Chúng tôi cũng chú trọng bồi dưỡng phương pháp tổ chức huấn luyện cho cán bộ, phát động phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ ban đêm”.

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra đơn vị huấn luyện đêm, Thượng tá Hồ Văn Hòa-Trung đoàn trưởng Trung đoàn 739-nhìn nhận: “Nhờ triển khai nhiều giải pháp, chất lượng huấn luyện nói chung và huấn luyện đêm nói riêng ở Trung đoàn không ngừng được nâng cao. Đơn vị luôn đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi, bảo đảm sẵn sàng cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống”.