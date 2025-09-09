Từ ngày 15 đến 17-9 không đi lại trong khu vực thao trường bắn của Trung đoàn 739

(GLO)- Từ 6 giờ 30 đến 17 giờ trong các ngày 15 - 17/9, Trung đoàn 739 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng tại trường bắn của Trung đoàn (khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Cụ thể, khu vực trường bắn có phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn; phía Tây giáp dân cư thuộc khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây.

Hướng bắn đạn thật theo hướng Đông (từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua).

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian đơn vị tổ chức bắn đạn thật, Trung đoàn 739 đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương biết để không đi lại, lao động sản xuất, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn của Trung đoàn trong thời gian nói trên.