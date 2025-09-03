Danh mục
Giỗ Tổ võ đường Phan Hòa

(GLO)-Ngày 3-9 (nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch), võ đường Phan Hòa (phường Quy Nhơn Nam, thuộc môn phái Phan Thọ Tây Sơn) tổ chức lễ giỗ Tổ. Về dự lễ giỗ có đại diện lãnh đạo Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cùng đông đảo các đại võ sư, võ sư, huấn luyện viên, võ sinh của các môn phái. 

Thành lập từ năm 2004, võ đường Phan Hòa có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của phong trào tập luyện võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Võ đường cũng là nơi tích cực tham gia biểu diễn võ thuật phục vụ khách du lịch; đào tạo, cung cấp vận động viên cho đội tuyển võ cổ truyền tỉnh tham gia các giải đấu cấp quốc gia, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

z6972005646360-aa1954b496b371387a8b839e15cd87d8.jpg
z6972005289382-0526d3670c3730fb576d004777c3529c.jpg
Võ sinh của võ đường Phan Hòa biểu diễn võ thuật tại lễ giỗ Tổ. Ảnh: H.V

Theo võ sư Phan Hòa, trong quá trình hình thành và phát triển, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, võ đường vẫn kiên trì duy trì hoạt động, đào tạo nhiều thế hệ môn sinh, góp phần lan tỏa tinh thần và giá trị võ học.

Nhiều võ sinh của võ đường được tuyển chọn vào đội tuyển tỉnh, tham gia thi đấu và giành thành tích cao tại các giải quốc gia, như: Phan Minh Hiếu, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Hoàng Bách, Trần Minh Chiến...

Lễ giỗ Tổ là dịp để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã vun đắp, phát triển phong trào võ thuật tỉnh nhà; đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị tinh hoa võ cổ truyền Bình Định nói riêng và võ cổ truyền Việt Nam nói chung.

