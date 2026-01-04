Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kỳ thủ Huy Duy Tấn giành ngôi vô địch Giải Cờ úp Đam mê lần III năm 2025

MINH CHÍ
(GLO)- Sau hơn 1 tháng tranh tài sôi nổi, tối 3-1, Giải vô địch Cờ úp Đam mê lần III năm 2025 do Câu lạc bộ (CLB) Kỳ Co tổ chức đã chính thức bế mạc tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Giải đấu khởi tranh từ đầu tháng 12-2025, quy tụ 16 kỳ thủ đến từ 11 CLB cờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải đấu áp dụng luật cờ nhanh của Liên đoàn Cờ Việt Nam, trong đó quy định thời gian thi đấu cho mỗi kỳ thủ là 10 phút, cộng thêm 5 giây cho mỗi nước đi theo hình thức tích lũy.

Với nhịp độ thi đấu nhanh, các kỳ thủ phải liên tục tính toán, xử lý chính xác trong điều kiện áp lực thời gian, tạo nên nhiều ván cờ căng thẳng, hấp dẫn.

ky-thu-huy-duy-tan-clb-ky-ngo-thi-dau-xuat-sac-doat-cup-vo-dich-ca-nhan.jpg
Kỳ thủ Huy Duy Tấn (CLB Kỳ Ngộ) xuất sắc giành giải nhất. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc giải, kỳ thủ Huy Duy Tấn (CLB Kỳ Ngộ) giành giải nhất, nhận Cúp vô địch; giải nhì thuộc về kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường (CLB cờ Gia Lai); kỳ thủ Trần Quang Tuấn (CLB Diệp Sương) giành giải ba.

Bên cạnh thi đấu trực tiếp tại phường Quy Nhơn, các trận đấu của giải còn được tường thuật trên YouTube Kênh Kỳ Co, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu cờ.

Giải đấu là sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần lan tỏa phong trào cờ úp và tăng cường sự giao lưu, kết nối giữa các CLB cờ trong tỉnh.

