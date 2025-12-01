Gia Lai giành 23 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia

(GLO)- Kết thúc Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025, đội tuyển cờ tướng Gia Lai đã giành tổng cộng 23 huy chương, gồm 6 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 12 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, các kỳ thủ nữ của tỉnh đã để lại dấu ấn đậm nét với nhiều thành tích nổi bật.

6 huy chương vàng của đội tuyển cờ tướng Gia Lai đều do công của các vận động viên (VĐV) nữ: Nguyễn Phương Nghi, nhóm tuổi U20 nội dung cờ tiêu chuẩn; Trần Hoàng Bảo Châu, nhóm U20 nội dung cờ chớp; Trương Ái Tuyết Nhi, nhóm U20 nội dung cờ nhanh và cờ siêu chớp; Trương Gia Hân, nhóm U15 nội dung cờ chớp và cờ nhanh.

Ở nhóm U20 nội dung cờ siêu chớp, VĐV Trương Ái Tuyết Nhi giành HCV, Nguyễn Phương Nghi và Trần Hoàng Bảo Châu giành HCĐ. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025 có sự tham gia của 118 VĐV đến từ 9 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Các VĐV được chia thành 3 bảng thi đấu ở các nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Trong đó, bảng xuất sắc dành cho các kỳ thủ hàng đầu, bao gồm những VĐV từng giành huy chương hoặc nằm trong nhóm 20 tại Giải vô địch quốc gia 2024-2025, kiện tướng có hệ số Elo từ 2.200 với nam và 2.100 với nữ.

Bảng truyền thống xuất sắc dành cho các kỳ thủ giàu kinh nghiệm, có đẳng cấp kiện tướng, dự bị kiện tướng hoặc huy chương tại các giải truyền thống và nhóm Elo toàn quốc.

Bảng trẻ xuất sắc quy tụ các tài năng trẻ ở 3 lứa tuổi: U11, U15 và U20, từng đạt thứ hạng cao tại các giải trẻ quốc gia 2024-2025.

Giải đấu do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức từ ngày 22 đến 30-11 tại xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên).

Đây là dịp để các VĐV giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự đoàn kết; đặc biệt là kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ thuật, chiến thuật của các VĐV. Trên cơ sở đó phát hiện và tuyển chọn VĐV xuất sắc vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế.