Gia Lai giành 10 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia 2025

(GLO)- Kết thúc các nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025, đội tuyển cờ tướng Gia Lai đã giành tổng cộng 10 huy chương.

Theo đó, đội tuyển Gia Lai đã giành 3 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 6 huy chương đồng (HCĐ).

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, vận động viên (VĐV) Nguyễn Phương Nghi giành HCV nhóm tuổi U20; Trần Hoàng Bảo Châu đoạt huy HCB nhóm tuổi U20; Trương Gia Hân giành HCĐ ở nhóm U15; Nguyễn Bảo Châu giành HCĐ ở nhóm U11.

VĐV Trương Gia Hân (áo trắng) giành HCĐ ở nhóm U15, nội dung cờ tiêu chuẩn. Ảnh: ĐVCC

Ở nội dung cờ chớp, kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng giành HCĐ ở bảng nữ vô địch; Trần Hoàng Bảo Châu đoạt HCV ở nhóm U20; Trương Ái Tuyết Nhi và Nguyễn Phương Nghi cùng nhận HCĐ ở nhóm U20; Trương Gia Hân giành HCV nhóm U15; Nguyễn Bảo Châu đoạt HCĐ ở nhóm 11.

VĐV Trần Hoàng Bảo Châu giành HCV; Trương Ái Tuyết Nhi và Nguyễn Phương Nghi giành HCĐ ở nhóm U20, nội dung cờ chớp. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025 có sự tham gia của 118 VĐV đến từ 9 đơn vị thuộc các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc: Quảng Ninh, Gia Lai, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Thái Nguyên và Câu lạc bộ cờ tướng Hà Nội.

Các VĐV được chia thành 3 bảng thi đấu các nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Trong đó, bảng xuất sắc dành cho các kỳ thủ hàng đầu bao gồm những VĐV từng giành huy chương hoặc nằm trong nhóm 20 tại Giải vô địch quốc gia 2024-2025, kiện tướng có hệ số Elo từ 2.200 với nam và 2.100 với nữ.

Bảng truyền thống xuất sắc dành cho các kỳ thủ giàu kinh nghiệm, có đẳng cấp kiện tướng, dự bị kiện tướng hoặc huy chương tại các giải truyền thống và nhóm Elo toàn quốc.

Bảng trẻ xuất sắc quy tụ các tài năng trẻ ở ba lứa tuổi U11, U15 và U20, từng đạt thứ hạng cao tại các giải trẻ quốc gia 2024-2025.