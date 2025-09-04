Gia Lai có 1 kỳ thủ tham dự Giải vô địch cờ tướng thế giới 2025 tại Trung Quốc

(GLO)-Tin từ Huấn luyện viên trưởng đội tuyển cờ Gia Lai Tôn Thất Lương Chính, vận động viên (VĐV) Trương Gia Hân (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) sẽ góp mặt tại Giải vô địch cờ tướng thế giới 2025, diễn ra từ ngày 21 đến 27-9 tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Theo quyết định của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham dự giải với 6 huấn luyện viên và 18 VĐV. Trong đó, 4 kỳ thủ tranh tài ở hệ vô địch gồm: Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh, Đàm Thị Thùy Dung, Kiều Bích Thủy.

Ở hệ trẻ, Việt Nam có 8 VĐV thi đấu lứa U16 gồm: Đỗ Mạnh Thắng, Hoàng Nhật Minh Huy, Vũ Xuân Bách, Ngô Minh An, Trần Bích Phương, Phạm Hữu Minh, Lê Ngọc Minh Khuê, Nguyễn Thùy Dương.

VĐV Trương Gia Hân (ngoài cùng bên trái) của Gia Lai sẽ tranh tài tại Giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2025. Ảnh: NVCC

6 VĐV tranh tài ở U12 gồm: Trần Nguyễn Minh Hằng, Trương Thanh Vân, Lâm Hoàng Hải Ngọc, Chu Đức Huy, Nguyễn Đăng Khoa, Trương Gia Hân.

Giải vô địch cờ tướng thế giới được tổ chức 2 năm một lần. Qua 18 kỳ, Trung Quốc đều giành chức vô địch đơn nam. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là 2 HCB do Nguyễn Thành Bảo (Sơn Đông, 2009) và Lại Lý Huynh (Houston, 2023) mang về.