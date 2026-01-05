Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

FC Bana Kriem vô địch Giải bóng đá nam xã Vĩnh Thạnh mở rộng 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong 2 ngày (3 và 4-1), tại sân vận động Vĩnh Thạnh, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng anh Nguyễn Mậu Thìn và các nhà tài trợ tổ chức Giải bóng đá nam xã Vĩnh Thạnh mở rộng 2026, tranh cúp nhà xe Phúc Lộc. 

Giải đấu thu hút 5 câu lạc bộ trong xã và 1 đội khách mời là FC Young Du Lịch Gia Lai (phường Quy Nhơn) tham gia. Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội nhất bảng vào trận chung kết, 2 đội nhì bảng tranh hạng ba.

Kết quả, FC Bana Kriem giành chức vô địch, FC Young Du Lịch Gia Lai nhận hạng nhì, FC Trang Sport xếp hạng ba.

fc-bana-kriem-vo-dich-giai-bong-da-nam-xa-vinh-thanh-mo-rong-nam-2026.jpg
Đội FC Bana Kriem giành vô địch Giải bóng đá nam xã Vĩnh Thạnh mở rộng 2026, tranh cúp nhà xe Phúc Lộc. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu là dịp để các đội giao lưu, học hỏi, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trong xã, tạo không khí rộn ràng chào đón năm mới.

Những năm qua, anh Nguyễn Mậu Thìn thường xuyên vận động tài trợ, tổ chức các giải bóng đá tại địa phương và mời nhiều đội bóng các khu vực lân cận tham gia. Nhờ những nỗ lực này, không khí bóng đá ở khu vực miền núi trở nên sôi động, thu hút ngày càng đông người tham gia.

Bên cạnh đó, anh còn tích cực góp phần phát triển phong trào bóng đá địa phương thông qua việc tham gia thi đấu cùng đội bóng xã và đào tạo nhiều tài năng trẻ cho tỉnh nhà.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

Thể thao

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Thể thao

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null