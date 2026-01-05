FC Bana Kriem vô địch Giải bóng đá nam xã Vĩnh Thạnh mở rộng 2026

(GLO)- Trong 2 ngày (3 và 4-1), tại sân vận động Vĩnh Thạnh, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng anh Nguyễn Mậu Thìn và các nhà tài trợ tổ chức Giải bóng đá nam xã Vĩnh Thạnh mở rộng 2026, tranh cúp nhà xe Phúc Lộc.

Giải đấu thu hút 5 câu lạc bộ trong xã và 1 đội khách mời là FC Young Du Lịch Gia Lai (phường Quy Nhơn) tham gia. Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội nhất bảng vào trận chung kết, 2 đội nhì bảng tranh hạng ba.

Kết quả, FC Bana Kriem giành chức vô địch, FC Young Du Lịch Gia Lai nhận hạng nhì, FC Trang Sport xếp hạng ba.

Đội FC Bana Kriem giành vô địch Giải bóng đá nam xã Vĩnh Thạnh mở rộng 2026, tranh cúp nhà xe Phúc Lộc. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu là dịp để các đội giao lưu, học hỏi, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trong xã, tạo không khí rộn ràng chào đón năm mới.

Những năm qua, anh Nguyễn Mậu Thìn thường xuyên vận động tài trợ, tổ chức các giải bóng đá tại địa phương và mời nhiều đội bóng các khu vực lân cận tham gia. Nhờ những nỗ lực này, không khí bóng đá ở khu vực miền núi trở nên sôi động, thu hút ngày càng đông người tham gia.

Bên cạnh đó, anh còn tích cực góp phần phát triển phong trào bóng đá địa phương thông qua việc tham gia thi đấu cùng đội bóng xã và đào tạo nhiều tài năng trẻ cho tỉnh nhà.