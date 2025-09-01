Danh mục
FC Bana Kriem vô địch Giải bóng đá tứ hùng O30 xã Vĩnh Thạnh mở rộng năm 2025

HUỲNH VỸ
(GLO)- Ngày 30-8, tại Sân vận động Vĩnh Thạnh, Giải bóng đá tứ hùng O30 xã Vĩnh Thạnh mở rộng năm 2025 do anh Nguyễn Mậu Thìn tổ chức đã diễn ra sôi nổi.

Các đội bốc thăm chia cặp thi đấu, 2 đội thắng vào chung kết, 2 đội thua tranh hạng ba.

vinh-thanh.jpg
Một pha bóng giữa 2 đội FC Bana Kriem (áo đỏ) và FC 360. Ảnh: ĐVCC

Kết quả chung cuộc, đội FC Bana Kriem giành chức vô địch; đội Vĩnh Thạnh đoạt hạng nhì; FC 360 xếp hạng ba.

vinh-thanh-1.jpg
Đội FC Bana Kriem vô địch Giải bóng đá tứ hùng O30 xã Vĩnh Thạnh mở rộng 2025. Ảnh: ĐVCC

Từng là cầu thủ của hai đội bóng Bình Ðịnh và Bình Dương (cũ), sau khi giải nghệ, anh Nguyễn Mậu Thìn vẫn giữ trọn niềm đam mê với bóng đá. Không chỉ tham gia các giải phong trào, anh còn mở lớp bóng đá cộng đồng cho thanh thiếu nhi; đồng thời vận động nhà tài trợ, tổ chức các giải giao hữu, mời nhiều đội bóng trong và ngoài địa phương tham dự.

